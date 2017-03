I forrige uke gikk USAs nye president på sitt første store politiske nederlag. Nå varsles det at den tidligere forretningsgiganten snur nesa mot skattesystemet. Et system ingen kjenner bedre enn ham, skal vi tro Trump selv.

Men det betyr ikke at veien mot en skattereform vil være knirkefri. Skattesystemet i USA har kun gjennomgått små endringer de siste 30 årene, og i motsetning til hvordan prosessen var med helsereform er det ventet at administrasjonen vil bruke noe lengre tid på å utarbeide et forslag denne gangen.

Dessuten er handlingsrommet blitt betydelig innskrenket etter nederlaget forrige uke.

Republikanernes helsereform-forslag inneholdt skattekutt på om lag en billion, eller tusen milliarder, dollar. Nederlaget er dermed ikke bare en politisk ripe i lakken, det gjør at Trump-administrasjonen er et skattelette fattigere når de begynner å utarbeide en skattereform.

SKATTEREFORM BLIR VANSKELIG: En skuffet Paul Ryan innrømte for pressen at nederlaget i kampen om ny helsereform gir ringvirkninger for utarbeidingen av en skattereform. Foto: Cliff Owen / Ap

«Dette gjør skattereform vanskeligere», innrømte leder i Representantenes hus Paul Ryan etter at det ble kjent at republikanerne trakk forslaget torsdag kveld. Spørsmålet blir om Trump-administrasjonen må finne andre steder å hente billionen, eller om svaret blir å dempe ambisjonene.

– Trump lovet jo gull og grønne skoger i valgkampen. Problemet med å avskaffe Obamacare var at han lovte lavere pris, og at alle likevel skulle ha dekning, sier USA-kommentator Thor Steinhovden i tankesmia Agenda.

TRENGER EN SEIER: Etter en tøff start både for innreiseforbud og helsereform trenger Trump en opptur, men er Thor Steinhovden. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

– Nå får han en utfordring med å navigere valgløfter til realitet.

Bedriftsskatt og personskatt

Republikanere mener tradisjonelt at skattekutt fører til økonomisk vekst. På nasjonalt plan skal skattekutt føre til økonomisk aktivitet som gjør at gjelden ikke vokser.

Dette er løfter Trump har flagget høyt under valgkampen, og New York Times spekulerer i at Trump kan sikte på store skattekutt til både bedrifter og enkeltpersoner for å få en enkel seier.

– Her ligger en av de store utfordringen, sier Steinhovden, som tror republikanerne kan få det vanskelig med å overbevise demokratene om at bedriftsbeskatning og personbeskatning henger sammen.

Kritikken mot Trump fra demokrathold under valgkampen dreide seg i hovedsak om at de mente økonomiplanene kun gagnet den rikeste promillen i befolkningen.

TRØBBEL I TRUMP-LEIREN: Selv om republikanerne har flertall i kongressen strever Trump-administrasjonen med å samle partiet. Foto: Pool / Reuters

Trenger en seier

Og som om det ikke er nok å overbevise demokratene tror Steinhovden skattereformen vil resultere i nok en kamp innad i det republikanske partiet.

– Som med helsereform vil man se en kamp mellom de konservative delen av det republikanske partiet og Freedom Caucus.

Den republikanske gruppen Freedom Caucus fikk av amerikansk presse ansvaret for å torpedere helsereform-forslaget. På tross av lange forhandlinger klarte ikke Trump-leiren å forføre gruppen til å støtte reformen. De kan igjen bli avgjørende for Trump, som sårt trenger en politisk opptur.

– Bortsett fra at han vil få en høyesterettsnominert har han slitt med å innføre reiseforbud, og helsereformen var et mageplask, så han trenger en seier, avslutter Steinhovden.