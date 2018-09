Skal undersøke offentlige toaletter daglig for skjulte kameraer

Sør-Korea står midt i det de omtaler som en kamp mot skjulte kameraer på offentlige steder.

Nå har myndighetene i Sør-Koreas hovedstad Seoul startet med daglige kontroller av byens offentlige toaletter og prøverom på jakt etter skjulte kameraer, etter det de omtaler som en epidemi av «spionkamera-porno».

«Mitt liv er ikke din porno»

Sørkoreanske kvinner har månedlige demonstrert i Seoul mot skjulte kameraer der opptakene blir spredd, delt og brukt som porno.

«Mitt liv er ikke din porno» er blant slagordene på plakatene flere tusen har løftet i været i hovedstadens gater.

I forrige uke deltok det, ifølge arrangørene, over 70.000 demonstranter som krevde at regjeringen skulle gjøre mer.

MINST 26 000 OFRE: Sør-Korea kjemper mot skjulte kameraer gjemt på offentlige steder som tar opptak av kvinner uten samtykke. Foto: Str / AFP

Nå har myndighetene pålagt personalet som rengjør toalettene også å daglig sjekke dem for skjulte kameraer, skriver BBC.

Sørkoreansk politi oppgir at mer enn 26. 000 ofre er identifisert i løpet av fire år. Men at mange tilfeller ikke blir rapportert.

Anklager rettssystemet for å være sexistisk

Seoul-regjeringen har frem til nå kontrollert toalettene omtrent en gang i måneden, der 50 inspektører overvåker mer enn 20 000 offentlige bad, ifølge nyhetsbyrået Yonhap. Den nye instruksen vil føre til at 8000 renholdere av toalettene skal utføre kontroller hver dag.

Myndighetene har i mange år prøvd å få bukt med skjulte opptak. Blant annet er alle mobiltelefoner som blir solgt i Sør-Korea pålagt å lage en høy lyd hver gang et bilde blir tatt.

Men gjerningsmennene bruker også en rekke tilsynelatende normale ting som penner, klokker og sko utstyrt med skjulte kameraer, skriver The Guardian.

SEXISTISK RETTSSYSTEM: Flere Sør-Koreanere kritiserer rettssystemet for å straffe kvinner hardere enn menn, til tross for at det er flest menn som står bak kriminaliteten. Foto: Str / AFP

Eksperter og aktivister har kritisert regjeringen for å ikke straffe mennesker som blir tatt for å dele og ta skjulte opptak. I fjor ble over 5 400 mennesker arrestert for spionkamera-relaterte forbrytelser, men bare to prosent fikk fengselsstraff.

Det har også vært anklager om sexisme i rettssystemet etter at to saker mot kvinnelige gjerningspersoner er blitt prioritert i retten.

Over 90 prosent av gjerningsmennene bak slik kriminalitet er menn, sier påtalemyndigheten til BBC.

Forrige måned dømte en Sørkoreansk domstol en kvinne til ett års fengsel for å dele et nakenbilde av en mannlig kollega, mens de fleste menn som deler bilder eller videoer vanligvis kun blir bøtelagt.