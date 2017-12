Skal ha avverget terror i jula

De fire ble pågrepet etter at politiet aksjonerte mot fire forskjellige adresser i byene Sheffield og Chesterfield tirsdag morgen, skriver BBC .



Ifølge britisk etterretning hadde de fire mennene planer om å bygge eller skaffe seg en bombe som de ville bruke i Storbritannia.

Ble vekket av smell

Ifølge avisa The Telegraph var mennene under overvåkning av britisk etterretning, men antiterrorpolitiet skal likevel ha gått til pågripelse i frykt for at mennene allerede var i gang med prøve å lage en bombe.

En av naboene i Sheffield sier de ble vekket av et smell.

– Det var ved 0530 tiden i morges vi ble vekket av et høyt smell. Vi trodde først at noen hadde krasjet bilen, så vi hoppet ut av sengen for å se hva som foregikk. Det var da vi så at antiterrorpoliti løp inn i bygningen, sier Lizzie Fogharty.

Trusselnivået er alvorlig

Politiet kan ikke si hva målet var eller når et eventuelt angrep skulle finne sted.



Alle de fire mistenkte sitter i politiets varetekt i henhold til britisk terrorlovgivning,

Trusselnivået i Storbritannia ligger nå på det nest høyeste som er "alvorlig", som betyr at et terrorangrep høyst sannsynlig. Storbritannia har i løpet av 2017 opplev 5 terrorangrep i London og Manchester. Ifølge myndighetene har de siden mars forhindret 9 terrorangrep.