Minst 17 kjøretøyer forlot IS-området onsdag, melder APs reporter på stedet. Kvinnene var kledd i heldekkende nikaber, og én mann gikk med krykke. Også flere jenter hadde ansiktene tildekket.

Evakueringen hadde stanset noen dager, men er i gang igjen.

SDF-soldater deler ut brød til barn som er blitt evakuert fra det siste IS-kontrollert område i Baghouz. Foto: RODI SAID / Reuters

– Etter å ha prøvd i flere dager var vi nå i stand til å evakuere sivile igjen, sier Mustafa Bali, som er talsmann for De syriske demokratiske styrker, SDF.

FN opplyser at rundt 200 familier fortsatt skal oppholde seg i IS-kontrollert område.

Bali sier det er uklart om det også var IS-krigere i kjøretøyene. Dette skal ifølge ham bli klarlagt når passasjerene sjekkes. AFP-reportere på stedet observerte at grupper med IS-krigere som hadde overgitt seg, ble transportert bort av SDF-styrker.

IS-krigere føres bort fra Baghouz av kurdisk ledede SDF-styrker Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

I løpet av de siste ukene har flere tusen mennesker, flesteparten kvinner og barn, strømmet ut fra Baghouz, øst i Syria ved elva Eufrat, nær grensa mot Irak.

Kalifatet raknet

For noen år tilbake kontrollerte den ytterliggående sunni-islamistiske gruppa IS store deler av Syria og Irak. Gruppas såkalte kalifat dekket et område på størrelse med Storbritannia med flere millioner innbyggere.

Her forsøkte IS å etablere et knallhardt, erkekonservativt islamistisk styre. Samtidig sto gruppa bak en rekke terrorangrep både i nærområdene og europeiske land.

Nå er imidlertid «kalifatet» redusert til en halv kvadratkilometer i landsbyen Baghouz.

Europeisk dilemma

Etter hvert som kalifatet har raknet, har IS' motstandere tatt til fange en rekke europeiske fremmedkrigere.

- Fremmedkrigere fra mange forskjellige land har overgitt seg i dag, sa SDF-talsmann, Adnan Afrin, til AFP onsdag. Han gikk ikke i detalj om hvilke land det kommer fra.

Menn som SDF-styrken mener er IS-krigere og tatt til fange i Baghouz i Syrias Deir Ezzor provins. Foto: BULENT KILIC / AFP

Flere europeiske land vurderer hva de skal gjøre med egne borgere som er tatt til fange etter å ha kjempet sammen med IS eller oppholdt seg i deres områder.

USAs president Donald Trump har oppfordret europeiske land til å hente ut IS-fangene slik at de kan straffeforfølges i hjemlandene.

Norge er ett av flere land som har avvist å aktivt hente IS-krigere hjem.