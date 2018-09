Sirkus Trump fortsetter

Den politiske bomben som slo ned i USA seint i går kveld, norsk tid, inneholder ikke de store avsløringene om presidenten. Likevel er det den saken som står høyest på agendaen til amerikanske medier akkurat nå.

«Jeg er en del av motstandsbevegelsen innenfor Trump-administrasjonen.»

Slik begynner den usignerte kronikken som like før midnatt norsk tid ble publisert i New York Times. Den skal være skrevet av en høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen og advarer mot presidentens umoralske og oppfarende lederskap.

Ikke overraskende

Den anonyme stemmen sier de er flere som mener at deres plikt er hensynet til landet og at presidenten fortsetter å opptre på en måte som er skadelig for republikkens helse.

Er vi overrasket? Nei.

Får det noen konsekvenser for ham som president? Trolig ikke.

Det er kanskje selve måten dette blir publisert på, skrevet direkte av kilden selv, som er så oppsiktsvekkende. Det er ikke ofte at New York Times setter slike anonyme stemmer på trykk. Og så er det alltid juicy når en fra innsiden avslører sine tanker for oss utenforstående.

For Trumps motstandere nok et karakterdrap. For Trumps tilhengere en illojal handling fra en statsansatt.

Eliten i Washington

Mange av dem som stemte på Trump har, i likhet med presidenten selv, et negativt syn både på den såkalte eliten i Washington og media. Det blir trolig ikke bedre av dette.

Så hva skjer nå?

Vel, klappjakten på kilden er allerede i gang. Og i rekken av spekulasjoner er en av ideene som har kommet opp at det er presidenten og hans folk selv som har skrevet kronikken. Dette for å dra oppmerksomheten bort fra Kavanaugh-høringen i Senatet og den nye boka til Bob Woodward. Isåfall har de lykkes.

Les også: Nå vil Trump ha et navn

Her Washington er den anonyme stemmen noe «alle» snakker om. Men her må vi også huske på at svært få stemte på Trump. I kveld skal presidenten delta på et valgkamparrangement i Montana. Et sted han nok vil føle seg mer hjemme. Ingen blir vel overrasket over om han bruker anledningen til å komme med nok et angrep på media.

Akkurat nå er det uansett ikke vanskelig å tenke seg at det er en ting president Donald Trump kunne tenke seg å si til en høyt plassert ansatt i Det hvite hus:

«You’re fired».