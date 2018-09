Nå vil Trump-administrasjonen ha et navn

Donald Trump og hans medhjelpere skal ha blitt rystet etter at en «høytstående ansatt i administrasjonen» publiserte en anonym kronikk i avisa.

Ingen i administrasjonen hadde hørt noe om kronikken før den ble publisert og slo ned som en politisk bombe onsdag.

I kronikken skriver den anonyme ansatte at «jeg er en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen», og langer blant annet ut mot presidentens amoralske lederskap.

Presidenten skal ha reagert voldsomt på anklagene, og humøret hans blir beskrevet som «vulkansk» og «rasende».

Nyhetskanalen Fox News skriver at presidenten nå krever å få navnet på personen som skrev kronikken.

Ifølge The Washington Post sendte publiseringen sjokkbølger igjennom administrasjonen i The West Wing.

– Som en skrekkfilm

Flere planlagte møter skal ha blitt avbrutt, og grupper av ansatte skal ha låst seg inne for å finne en måte å besvare kritikken.

Ifølge avisen jobbes det nå med å analysere teksten for å avsløre hvem som står eller i det minste for å finne ut hvem som kan være med i den såkalte «motstandsbevegelsen».

– Problemet for presidenten er at det kan være så mange folk. Du kan ikke utelukke deg fram til en person. Alle prøver, men det er umulig, sier en ansatt til avisen.

Ifølge avisen skal uttrykket «sovecellen har våknet» blitt sendt fram og tilbake mellom Trumps samarbeidspartnere inne i Det hvite hus og allierte på utsiden.

– Det er som en skrekkfilm, når alle innser at telefonen kommer fra inne i huset, sier en tidligere ansatt til The Washington Post.

Et høytstående medlem av administrasjonen sier til Politico at klimaet i Det hvite hus er kaotisk, og beskriver situasjonen onsdag kveld en «total nedsmelting».

Ny bok: Trumps nærmeste rådgivere skjulte dokumenter fra presidenten

Røper ingenting

New York Times sier Fox News at utkastet til kronikken ble ført i pennen til en Times ansatt som ikke kjenner identiteten til den høytstående ansatte i administrasjonen.

Til CNN sier avisens debattredaktør, Jim Dao, at kronikkforfatteren kontaktet dem via en mellommann, og at kontakten skjedde «for flere dager siden».

Debattredaktøren sier at avisen snakket direkte med kronikkforfatteren, men vil ikke oppgi hvordan dette foregikk.

– En feig kronikk

– Husk dette om New York Times: Da jeg vant valget, ble de tvunget til å be om unnskyldning, måtte de skrive et brev der de beklaget at de hadde dekket valget feilaktig, det er den første gangen noen har måtte gjøre det. Så hvis New York Times har publisert en anonym kronikk, det betyr en feig kronikk, da gjør vi en god jobb, sa Trump da han gikk på talerstolen i etterkant av publiseringen.

På Twitter uttrykte presidenten seg først med ett enkelt ord: «FORRÆDERI?». En time senere sår han tvil om kronikkforfatterens eksistens.

– Finnes i det hele tatt den såkalte «høytstående ansatte», eller er det bare mislykkede New York Times som har enda en oppdiktet kilde? Hvis den FEIGE anonyme personen faktisk eksisterer, må NY Times, av hensyn til nasjonal sikkerhet, overlevere ham/henne til myndighetene umiddelbart, skriver Trump.