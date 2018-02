Sier verdens første kilometerhøye hus skal stå ferdig om to år

– Vi kommer til å være ferdige i 2020, forhåpentligvis, sier Mounib Hammoud, administrerende direktør for Jeddah Economic Co (JEC), i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Hammoud ga et sjeldent intervju og tillot tirsdag fotografer å ta bilder av bygningen.

Meningen var å stoppe rykter om at prosjektet skulle være i fare på grunn av den pågående kampanjen mot korrupsjon i Saudi-Arabia.

Første kilometerhøye

Illustrasjon av hvordan Jeddah Tower skal se ut når det står ferdig. Foto: - / Afp

Jeddah Tower bygges i byen Jeddah, en by med fire millioner innbyggere ved Rødehavet.

Bygningen er planlagt å være første fase av et større prosjekt som skal bli en egen økonomisk sone i Saudi-Arabia.

Det er fortsatt uklart hvor høy bygningen skal være når den står ferdig. Opprinnelig skulle Jeddah Tower være en engelsk mil (1609 meter) høy, men nå er den blitt skalert noe ned.

Uansett er det bestemt at den skal være minst en kilometer høy. Dermed vil bygningen bli verdens første som er mer enn én kilometer høy og dermed overgå dagens høyeste, Burj Khalifa, med over 200 meter.

Planen er at skyskraperen blant annet skal huse et kjøpesenter, boliger og et hotell.

Utviklingen av verdens høyeste bygning Bygning Høyde Ferdig Keops-pyramiden, Egypt 146 meter Ca 2560 f.kr. Lincoln-katedralen, England 160 meter 1311 Washington-monumentet, USA 169 meter 1884 Eiffel-tårnet, Paris 300 meter 1889 Chrysler-bygningen, USA 319 meter 1930 Empire State Building, USA 381 meter 1931 Ostankino-tårnet, Russland 540 meter 1967 CN-tårnet, Canada 553 meter 1975 Burj Khalifa, Dubai 829,80 meter 2007

Arrestert for korrupsjon

Den saudiarabiske prinsen med den største eierandelen i bygget, Alwaleed bin Talal, satt i vinter fengslet i tre måneder, anklaget for korrupsjon.

Sammen med et 30-talls andre satt han innesperret på et luksushotell i hovedstaden Riyadh.

Gjennom sitt selskap Kingdom Holding Co eier bin Talal en tredel av Jeddah Towers.

Selv om han slapp fri i januar etter å ha betalt et større beløp til staten, har korrupsjonsanklagene mot han og andre eiere ført til tvil om prosjektet vil bli ferdigstilt.

Prins Alwaleed bin Talal står bak bygginger av verdens første kilometerhøye bygning. Foto: AMER HILABI / AFP

63 etasjer i dag

Tirsdag viste derfor Hammoud frem skjelettet av bygningen i ørkenen utenfor Jeddah.

Så langt er 63 etasjer bygget og selve skallet skal stå ferdig neste år.

Den enorme høyden gjør at byggingen er tidkrevende. Hver uke må eksperter kontrollere at huset står helt loddrett.

De høye temperaturene i Jeddah – det kan være langt over 40 grader om sommeren – gjør at sementblandingen hver måned må godkjennes av et ingeniørfirma i Chicago.

– Vi har hatt forsinkelser. I prosjekter av denne typen vil det alltid være forsinkelser, men jeg håper vi kan ta igjen den tiden vi har tapt, sier Mounib Hammoud.