Seks måneder – dette har han fått til

1. TPP

Kun tre dager etter at han ble tatt i ed skrev Trump under på en presidentordre som trakk USA ut av handelsavtalen, mellom USA og Stillehavsregionen, kalt The Trans-Pacific Partnership (TPP).

Dagen i forveien hadde han lovt å reforhandle avtalen, men signaliserte med dette til verden at han planla å gjennomføre den proteksjonistiske linjen han hadde varslet i valgkampen.

GREAT AGAIN: Tross flere seire har Donald Trump fortsatt en vei å gå om han skal lykkes i å «Make America Great Again». Foto: Jae C. Hong / AP

2. Innreiseforbudet

Det har lugget lenge for innreiseforbudet som Trump skrev under på først i januar, men i slutten av juni fikk han omsider igjennom deler av forbudet.

Det nåværende forbudet gjelder i 90 dager, og begrenser utstedelse av visum og innreise for borgere fra Libya, Syria, Iran, Somalia, Jemen og Sudan.

Trump får også anledning til å stanse flyktningprogrammet i 120 dager.

DEMONSTRASJONER: Innreiseforbudet vekket reaksjoner i USA, og kritikere av forbudet protesterte på flyplasser. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

3. Dommer i høyesterett

Donald Trump nominerte, og fikk etter hvert godkjent, konservative Neil Gorsuch som høyesterettsdommer.

Embetet er en livstidsutnevnelse i USA. Av landets ni høyesterettsdommerne er nå fem nominert av en republikansk president.

Demokratene mener republikanernes majoritetsleder i senatet Mitch McConnell stjal utnevnelsen fra dem, da han brukte flertallet i kongressen til å nekte å godkjenne nominasjoner gjort av Barack Obama.

Likevel må dette anses som en politisk seier for Trump.

HØYESTERETTSDOMMER: Neil Gorsuch ble tatt i ed den 10. april. Her fra høringen i senatet den 20. mars. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

4. Arbeidsledighet

Å skape jobber har vært en av presidentens absolutte fanesaker. Dette illustreres kanskje aller best av at den følgende tweeten nærmest har blitt et fast innslag på Twitter-kontoen hans.

Og arbeidsledigheten har sunket i 2017. Da Trump tok tøylene lå ledigheten i USA på 4,8 prosent ifølge Trading Economics.

I juni var ledigheten rekordlav med 4,3 prosent, noe som er det laveste siden 2007, ifølge Snopes. I juli har ledigheten steget til 4,4 prosent.

På overflaten ser det ut som en uavkortet seier for Trump. Likevel er det viktig å påpeke at ledigheten har sunket jevnt siden 2010, og var det laveste på ni år i desember 2016 med 4,6 prosent. Da var Obama fremdeles var president.

Dermed er det vanskelig å gi hele æren for oppsvinget til The Donald. Spaltist i New York Times Neil Irwin påpekte allerede i mars at droppet i ledighet ikke kunne forklares med henvisning til reguleringer i skatte- og økonomipolitikk.

Likevel kan man ikke utelukke at Trump har vekket en optimisme som slår positivt ut i arbeidsmarkedet.

TØFFING: Trumps tøffe retorikk mot immigrasjon kan ha hatt en effekt på innvandringen. Foto: Olivier Douliery / AFP

5. Innvandring

Fra januar til juni er tallet på personer som har blitt arrestert etter å ha forsøkt å krysse grensa fra Mexico uten gyldige oppholdspapirer, halvert ifølge ferske tall fra U.S. Customs and Border Protection.

I januar ble 42.473 mennesker stoppet på grenseoverganger fra Mexico uten gyldige papirer. I juni var tallet 21.659.

Tallet sier bare noe om hvem som blir stoppet av grensepatruljer og på grenseovergangene. Det finnes ikke tall på hvor mange som kommer seg over grensen alene eller ved hjelp av menneskesmuglere.

Arrestasjonene har også økt, og det er antatt at det vil øke tallet på utvisninger fremover.

6. Parisavtalen

I juni trakk Trump verdens mektigste land ut av det første internasjonale samarbeidet om å begrense klimaendringene. Trump mener avtalen var urettferdig, og straffet USA.

USA havnet dermed i en liten klubb som fra før bare besto av Syria og Nicaragua.

Trump har reversert flere reguleringer innført av Obama-administrasjonen. Foto: JIM WATSON / Afp

7. Reversering av Obama-tiltak

Trump lovte i valgkampen å reversere mye av det forgjenger Barack Obama gjennomførte, og den nåværende presidenten har reversert flere reguleringer innført av sin Obama.

Av størst betydning har avgjørelsen om å godkjenne byggingen av Keystone XL og Dakota Access, og fjerningen av våpenregulering innført av Obama-administrasjonen.

I tillegg har Trump benyttet loven kalt Congressional Review Act til å avvikle mange mindre Obama-tiltak, men de færreste av disse reguleringene har hatt noe særlig politisk innvirkning.