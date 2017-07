Tallet på immigranter som blir stoppet på vei inn i USA sørfra uten visum, har minket markant etter at president Donald Trump tok over i januar, viser tall fra immigrasjonsmyndighetene i USA.

Fra januar til juni er tallet på personer som har blitt arrestert etter å ha forsøkt å krysse grensa fra Mexico uten gyldige oppholdspapirer, halvert. I januar ble 42.473 mennesker stoppet på grenseoverganger fra Mexico uten gyldige papirer. I juni var tallet 21.659, viser ferske tall fra U.S. Customs and Border Protection.

Tallet sier bare noe om hvem som blir stoppet av grensepatruljer og på grenseovergangene. Det finnes ikke tall på hvor mange som kommer seg over grensen alene eller ved hjelp av menneskesmuglere.

HØYERE GJERDE: Grensegjerdet ved Ciudad Mexico bygges høyere. Denne gutten leker der meksikanere kan se over til Sunland Park i New Mexico. Foto: Rodrigo Abd / AP

Flesteparten av dem som stoppes er fra land i Mellom-Amerika. Nedgangen antas å ha sammenheng med den tøffere retorikken mot immigranter, som kan ha skremt mange fra å reise illegalt til USA, melder Sveriges Radio.

Når det gjelder utvisning av illegale innvandrere som Trump hadde sterkt fokus på i valgkampen, går det ikke like fort. Deportasjonene har tvert om blitt færre i hans presidenttid. Men arrestasjonene har økt, og det er antatt at det vil øke tallet på utvisninger fremover.

– Verdens beste arbeidere

Løftene om å øke takten på utvisninger og høyne sikkerheten langs grensen mot Mexico ble gjentatt i presidentens ukentlige tale i begynnelsen av juli. Da hyllet han kvaliteten på amerikanske arbeidere, og sa at de var verdens dyktigste.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Kjøp amerikanske varer og ansett amerikanere», sa han. Samtidig får han og datteren Ivanka stadig kritikk for å ansette billig utenlands arbeidskraft og for å produsere luksusvarer i utlandet.

Trumps firmaer, blant dem feriestedet Mar-a-Lago, har ansatt minst 294 utenlandske arbeidere til lavtlønte jobber siden Trump meldte seg som presidentkandidat, ifølge Buzzfeed.

NY KAMPANJE: President Trump ber amerikanerne kjøpe amerikanske varer og ansette amerikanere. Kampanjen ble lansert under et besøk hos verktøyfirmaet Snap-On i Kenosha i delstaten Wisconsin. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Utsteder 15 000 nye arbeidsvisum

Samtidig som Trump lover amerikanerne nye jobber, utsteder hans administrasjon flere tusen ekstra arbeidsvisum til utenlandske arbeidere.

I går kom nyheten om at innenriksdepartementet vil utstede opptil 15 000 nye arbeidsvisum av typen H-2B denne sommeren. Dette er en visumtype som ikke tillater permanent innreise, men som gjør at amerikanske arbeidsgivere kan hente inn utenlandske arbeidere for å fylle midlertidige, lavtlønte jobber i byggebransjen og hotell/turisme.

Årsaken er at det er mangel på amerikanere som vil ta slike lavtlønte jobber, ifølge sjefen i Department for Homeland Security, John Kelly.

– Det er ikke nok amerikanske arbeidere som er villige, kvalifiserte og i stand til å utføre disse jobbene, sa han.

Firmaene som får ansette folk på slike visum, må bevise at de vil lide store økonomiske tap dersom de ikke får utenlandsk arbeidskraft.

De 15 000 nye visumene kommer i tillegg til 33 000 ekstra som tidligere er kunngjort for sommersesongen fra april til september.