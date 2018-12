Seks døde i panikk på nattklubb i Italia

Ifølge de første meldingene i italienske medier oppsto panikken da det ble sprutet ut tåregass som en gjest hadde med seg.

I kaoset som oppsto i det overfylte lokalet ble rundt 100 mennesker skadd, i tillegg til de seks som mistet livet, opplyser den lokale redningstjenesten. Rundt ti personer omtales som alvorlig skadd.

Panikken oppsto under konserten med rapperen Sfera Ebbasta. Foto: Plakat, Nattklubben lanterna Azurra

De første anslagene går ut på at rundt 1000 personer var til stede på nattklubben Lanterna Azzurra (Den blå lanterne) for å få med seg konserten med rapperen Sfera Ebbasta. Nattklubben ligger i utkanten av småbyen Madonna del Piano, rundt fire mil vest for Ancona, som ligger ved Adriaterhavskysten.