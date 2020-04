Saudi-Arabia avskaffer pisking

Saudiarabiske domstoler har inntil nå brukt pisking som straffemetode for lovbrudd som drap og sex mellom personer som ikke er gift.

Et dokument fra Saudi-Arabias høyesterett viser at domstolene nå må velge mellom fengselsstraff, bøter, samfunnsstraff eller en kombinasjon av disse i stedet, skriver BBC.

Ifølge domstolen er målet med endringen at Saudi-Arabia skal opptre i tråd med internasjonale menneskerettighetsnormer.

Andre former for straffereaksjoner, som amputasjon for tyveri eller halshugging for drap og terrorhandlinger, er ennå ikke forbudt.

Har fortsatt en vei å gå

Ina Tin er seniorrådgiver i Amnesty Norge. Hun mener det er et gledelig skritt hvis Saudi-Arabia har en plan om å gå bort fra straffemetoder som pisking. Samtidig påpeker hun at man ikke skal juble for høyt ennå.

Seniorrådgvier i Amnesty, Ina Tin. Foto: Amnesty

– Det er klart at isolert sett så er det et gledelig skritt hvis dette nå faktisk blir gjennomført.

– Forslaget gjelder bare pisking?

– Andre deler av straffesystemet i Saudi-Arabia inkluderer amputasjoner, og få øyet trykket ut. Det er mange groteske straffemtoder vi oppfatter som middelalderske, som stammer fra en tolkning av sharia. Så spørsmålet er om dette er et ledd av en pakke hvor de skal gå bort fra alle disse straffemetodene.

Tin tror endringen skjer fordi landet ønsker å bedre sitt image.

– Kronprins Mohammed bin Salman har skjønt at nettopp denne typen straffer vekker avsky i omverdnen, og så forsøker han å bedre sitt image ved å gå bort fra noe av dette. Og så tror jeg dette timing-messig kommer nå på grunn av ramadan.

Dømt til 1000 piskeslag

Saudi-Arabia skapte internasjonale overskrifter da de i 2015 utsatte bloggeren Raif Badawi for pisking i offentligheten.

Badawi ble pågrepet i 2012 etter å ha opprettet nettsiden «Frigi saudiarabiske liberale» og funnet skyldig i en rekke brudd på Saudi-Arabias strenge sharialover.

I mai 2014 ble bloggeren dømt til 10 års fengsel, 1000 piskeslag og en stor bot som følge av sine ytringer på internett.

– Det som er et spørsmål man bør stille Saudiske Myndigheter er om de skal omgjøre alle straffer for dem som allerede er idømt pisking. Det gjelder han og en del andre. Hva skjer med dem som nå sitter i fengsel med en piskedom som ikke er iverksatt ennå? Det bør man være kritisk til og følge med på.

Dommen mot bloggeren utløste protester over hele verden, også i Norge.