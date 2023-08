Samlet seg om Trump

På scenen i Milwaukee sto sju menn og en kvinne, alle med håp om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

Men hovedpersonen selv, Donald Trump, glimret med sitt fravær.

Den tidligere presidenten leder stort på alle meningsmålinger blant republikanerne.

– Vi skal snakke om elefanten som ikke er i rommet, sa programleder Bret Baier, og spurte om de åtte ville stille seg bak Trump som kandidat hvis han blir dømt og likevel vinner nominasjonen.

Donald Trump deltok ikke. I dag møter han i retten i Atlanta. Foto: Charlie Riedel / AP

Bare to sa nei.

– Denne oppførselen er ikke en president verdig, sa Chris Christie, som er en av de få republikanerne som kritiserer Trump.

Han ble møtt av høylytt buing fra salen.

70 prosent av republikanske velger sier partiet må støtte Trump som er tiltalt i en rekke ulike saker. Trump er blant annet tiltalt for å ha forsøkt å ha endret valgresultatet fra 2020.

I dag møter Trump i retten i Atlanta.

Kjemper om andreplassen

Nattas debatt var startskuddet for en lang valgkamp mot presidentvalget i USA november 2024.

De åtte kandidatene snakket om økonomi, klimaendringer, abort, Donald Trump, Ukraina, kriminalitet, grensekontroll og utdanning.

Disse er med i debatten Ekspander/minimer faktaboks Ron DeSantis: Florida-guvernør. Nummer to etter Trump. Vivek Ramaswamy: Entreprenør og politisk nykommer. Mike Pence: Trumps tidligere visepresident fra 2017 – 2021. Chris Christie: Tidligere guvernør i New Jersey Asa Hutchinton: Tidligere guvernør i Alaska Tim Scott: Senator fra South Carolina Nikki Haley: Tidligere FN-ambassadør under Trump Doug Burgum: Guvernør i North Dakota

Fox News' kommentator ga utfordreren Vivek Ramaswamy seieren.

Det var den 38 år gamle nykommeren som fikk mest oppmerksomhet på scenen og som gikk etter alle de andre – og lovte å benåde Trump hvis han blir dømt.

Vivek Ramaswamy fikk mest oppmerksomhet i natt. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

– La oss gå rett på det alle hjemme spør seg om nå: Hvem søren er han tynne fyren med det rare navnet?

Det var Vivek Ramaswamys første ord i republikanernes presidentdebatt natt til torsdag.

38-åringen har ingen politisk erfaring. Men han har penger og en historie som likner den amerikanske drømmen: Foreldrene kom til USA for 40 år siden. Entreprenør-sønnen har blitt rik på bioteknologi. Og nå vil han bli president.

På scenen sa han at han ikke vil bruke mer amerikanske militærressurser på Ukraina, men heller bruke dem på grensa til Mexico. Han kalte også klimaendringer for «en bløff».

Ramaswamy ligger på tredjeplass på målingene. 38-åringen er outsideren denne gangen, uten noe politisk erfaring, men med et liv som ifølge ham er selve «den amerikanske drømmen.» Det er også Ramaswamy som likner mest på Donald Trump i framtoning og snakkemåte, påpeker flere kommentatorer.

Røde slips mot abort

I spørsmålet om rett til abort, støttet alle kandidatene den svært strenge loven om forbud mot abort etter uke 6. Men de var uenige om et føderalt forbud, eller om delstatene selv skal få velge.

Et stort flertall av amerikanere er uenig i forbud mot abort.

Men det var temaet Donald Trump som virkelig fikk publikum i salen til å heve stemmen.

Samtidig som republikanerne debatterte, publiserte X et intervju med Donald Trump og Tucker Carlson.

Vivek Ramaswamy til venstre ligger på tredjeplass på meningsmålere Foto: SCOTT OLSON / AFP

– Jeg skulle ønske han var her, sa styreleder Ronna McDaniel, styreleder i Republikanernes nasjonalkomite, til Politico.

De sju mennene hadde alle på røde slips, påpeker The New York Times. Donald Trump er kjent for nettopp det: Sine lange røde slips.

Tror ikke på Trump

På en bryggeripub i en bydel i Milwaukee der mange unge bor, er folk entusiastiske der de sitter i baren. Flere synes debatten har vært en positiv overraskelse

Javin Folsom (24) er opptatt av kapitalisme og økonomiske spørsmål og er fornøyd med debatten.

Javin Folsom Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Jeg synes spesielt Vivek Og Nikki Haley er gode på dette temaet nå.



Javin har ikke stemt ved presidentvalg før, men finner han den rette kandidaten vil ha gjøre det nå.

– Jeg vil stemme med lommeboka. Jeg vil gjerne stemme på en som har startet sin egen bedrift slik som Vivek Ramaswamy.



– Hva med Donald Trump?

– Det er helt uaktuelt. Jeg er opptatt av grunnloven. Den viser han ingen respekt for, sier Folsom.

John, som ikke vil si etternavnet sitt, likte Ron DeSantis best.

– Jeg synes Ron DeSantis har satt mange av kritikerne sine til side og vært bedre enn ventet. Han har vist følelser og kommet med konkrete forslag.

John tror ikke Donald Trump kan vinne. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Hva med Ramaswamy?

– Nei, jeg er ikke imponert. Han er en sånn type som bare vil ha oppmerksomhet. Månedens iskrem-smak liksom, sier John, som kommer fra Sun Prarie, en liten by i Wisconsin.



– Hva med Trump?

-Nei, det er for mye nå. Han er ikke valgbar, sier John.

Leder stort

Donald Trump leder med over 41 prosentpoeng, ifølge Real Clear Politics gjennomsnitt av målingene.

DeSantis har 14 prosent oppslutning. På en tredjeplass, ligger Vivek Ramaswamy, med Mike Pence på fjerdeplass fulgt av Nikki Haley.

Trump leder med så stor margin at han har lite å vinne på å delta, sier flere eksperter.

Det har skjedd flere ganger tidligere at presidentkandidater velger å ikke stille til debatt.

Torsdag skal Trump til Atlanta i Georgia for å få lest opp tiltalen mot seg.