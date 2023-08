Første TV-debatt for Trump-rivalene: Dette står på spill

Natt til torsdag er en republikansk valgkamp helt utenom det vanlige offisielt i gang. I Milwaukee, Wisconsin, der republikanerne skal nominere sin presidentkandidat til neste år, møter sju menn og en kvinne som har kvalifisert seg til partiets første TV-debatt.

Men det aller meste handler om den niende kandidaten. Han har takket nei til invitasjonen.

Et flertall av republikanerne ønsker fortsatt at Trump skal bli presidentkandidat selv om han har fire tiltaler med en strafferamme på flere tiår i fengsel hengende over seg.

Disse åtte skal delta på det republikanske partiets første TV-debatt opp mot valget 2024. Foto: AP

Den tidligere presidenten leder nå med mer enn 20 prosentpoeng på de fleste meningsmålingene.

Trump har gjort seg selv til en martyr. Han deltar ikke i debatten, men noen timer senere kommer han til å møte i et fengsel i Georgia for å bli arrestert, og deretter løslatt mot 2 millioner kroner i kausjon.

Hvorfor er debatten likevel viktig?

TV-debatten er et startskudd for den interne kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

De første avstemmingene holdes på nyåret og mange av kandidatene er ukjente for et nasjonalt publikum.

Selv om Trump leder på meningsmålingene, er det nesten ett år til partiet formelt skal utpeke en presidentkandidat.

TV-debattene er en nasjonal scene der kandidatene som vil utfordre Trump, har mulighet til å nå et bredere publikum.

TV-debatten er startskuddet for republikanernes valgkamp. Her i Milwaukee holder også partiet sitt landsmøte neste sommer. Foto: Anders Tvegård / NRK

Dette er republikanernes mulighet til å slå igjennom og vise velgerne at det fins alternativer til Trump. Likevel er det vanskelig for dem å kritisere ham når grasrota fortsatt gir ham så sterk støtte.

Samtidig husker vi Trumps avbrytelser og harselering med motkandidatene i 2016- valgkampen.

Uten Trump vil årets republikanske debatter kanskje bli reelle meningsutvekslinger som et fungerende demokrati er avhengig av.

Det er en rekke krav som må oppfylles for å få en plass i debatten. En må både ha en viss oppslutning på meningsmålingene og et visst antall pengegivere.

Milwaukee-politiet står for vaktholdet rundt debattlokalet. Foto: JIM BOURG / Reuters

Det betyr at noen kan falle fra mens andre kan kvalifisere seg til den neste runden, som holdes i Reagan-senteret i California i slutten av september.

Dette er debatt-kravene Ekspander/minimer faktaboks For å få en plass i debatten, må de republikanske kandidatene oppfylle følgende krav: ha samlet inn penger fra 40.000 personer og fått én prosent oppslutning på gitte målinger.

pengene må komme fra minst 200 personer fra 20 forskjellige delstater.

kandidatene må skrive under på at de vil støtte den partiet til slutt nominerer som presidentkandidat.

Hva bør du følge med på?

Florida-guvernør Ron DeSantis har blitt sett på som Trumps hovedutfordrer, men kampanjen hans har vært preget av rot og kriser siden starten. Heller ikke pengegiverne har vært like entusiastiske i det siste.

DeSantis trenger å vise at han er klart for et nasjonal publikum og at han er karismatisk nok for partiets velgere for å blåse nytt liv i kampanjen sin.

Mange kommer også til å følge med på hvordan 38 år gamle Vivek Ramaswamy gjør det i debatten.

Lekkasjer fra flere politiske leirer tyder på at den yngste kandidatens økende popularitet ses på som en stor utfordring. Det kan være at andre kandidater forsøker å punktere Viveks kampanje.

Trumps støttespillere er godt synlig i Milwaukee. Her går noen av dem foran Vivek Ramaswamys kampanjebuss. Foto: AFP

Tidligere visepresident Mike Pence har tatt avstand fra Trumps handlinger da Kongressen ble stormet, uten at det har gitt ham et hopp på målingene. Pence var i livsfare da Trump-tilhengere forsøkte å stanse møtet i kongressen som godkjente valgresultatet i 2021. Et møte Pence ledet.

I Trump-leiren er Pence sett på som en sviker fordi han ikke ville være med på å stjele valget. Vil seerne få et annet syn på Pence nå?

De færreste kandidatene har kritisert den tidligere presidenten. De har heller stilt seg bak retorikken om at straffeforfølgelsen av Trump er politisk motivert.

Tør de gå etter Trumps valgbarhet nå som han trolig ikke står på samme scene?

Guvernør Ron DeSantis DeSantis (44) har levert flere republikanske seire i hjemstaten Florida. Ikke minst har kan laget gått til krig mot woke-ideologi i skolesystemet og innført en innvandringslov i Trumps ånd. Han selger seg inn som en mer effektiv leder enn Trump, men er forsiktig med å dytte Trump-basen fra seg. Mike Pence Den tidligere visepresidenten (64) kan appellere til fløyen som ikke vil ha Trump. Han ville ikke endre valgutfallet i 2020 og er dårlig likt blant Trumps støttespillere. Pence er en kristenkonservativ politiker som hevder han er partiets mest abortfiendtlige kandidat. Vivek Ramaswamy Milliardæren Ramaswamy (38) ses på som en ung versjon av Trump. Han er biotek-gründer og den yngste i kappløpet. Han mener han kan gjenopplive den amerikanske drømmen og styre bort fra politisk korrekthet. Han er kritisk til all amerikansk hjelp til Ukraina og har lovet å benåde den tidligere presidenten. Chris Christie Christie (60) har vært guvernør og nær alliert av president Trump. Nå er han en av de tydeligste Trump-kritikerne i partiet. Kanskje er han den som tør å gå i strupen på sin tidligere sjef i kveld. Tim Scott Senator Scott (57) er kjent for å samle inn mye penger til partiet. Han snakker om å forene landet samtidig som grensene skal sikres og inflasjonen senkes. Scott kommer fra Sør-Carolina, og er det eneste afrikansk amerikanske kandidaten. Nikki Haley Tidligere guvernør Haley (51) var den første som meldte seg på i kampen mot Trump. Hun er foreløpig eneste kvinne i nominasjonskampen som får delta i TV-debatten. Haley lover å gå mer aggressivt til verks mot Kina. Doug Burgum Guvernøren i Nord-Dakota (67) har selvfinansiert mye av valgkampen. Ses på som en konservativ teknokrat og er ikke spesielt kjent utenfor delstaten. Asa Hutchinson Hutchinson (72) har inntil nylig vært guvernør i Arkansas. Han tilhører den mer etablerte og moderate fløyen i partiet, og mener Trump må trekke seg på grunn av pågående granskinger.

Donald Trump (77) har skrevet i sin meldingstjeneste at han ikke vil delta på debattene.

Det kan endre seg, men han kommer i alle fall ikke til å dukke opp i Milwaukee.

Det republikanske partiet krever at de som er med i debattene skriver under på at de vil støtte den kandidaten partiet nominerer til slutt. Det har ikke Trump ønsket å gjøre.

Hva står på spill?

Spørsmålet mange søker svar på, er om det republikanske partiet klarer å stille seg bak ett alternativ til Trump.

Jo flere som konkurrerer, jo større sjanse har Trump til å hale seieren i land.

Republikanske strateger peker på at Trump er sårbar. Han har flere rettssaker i vente og får ikke brukt like mye tid ute blant velgerne.

Samtidig bruker han martyrstatusen han har blant mange tilhengere for alt den er verdt.

President Joe Biden var på Hawaii denne uka for å se på ødeleggelsene. Republikanerne mener han har reagert for sent på katastrofen. Foto: Reuters

Trumps oppslutning blant republikanske partimedlemmer, som vanligvis er dem som stemmer ved nominasjonsvalg, har ikke falt etter at tiltalene begynte å strømme inn.

Men partiet trenger uavhengige velgere til å stemme i selve presidentvalget. Det er ikke gitt at denne velgergruppa vil støtte en president som er anklaget for alvorlige forbrytelser.

Samtidig er også president Joe Biden i mer trøbbel enn tidligere fordi sønnen hans, Hunter, etterforskes av Justisdepartementet for skatteunndragelser.

Saken ses på som mindre alvorlig enn tiltalene mot Trump, men den vil neppe øke tilliten til Biden, som allerede sliter med populariteten.