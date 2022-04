Russland: Ukrainske militærhelikoptre skal ha gått til angrep på russisk oljeanlegg

To ukrainske militærhelikopter skal ha gått til angrep på et oljeanlegg i den russiske byen Belgorod, som ligger nær grensen mellom Russland og Ukraina.

Det hevder guvernøren i Belgorod fylke, Vyachelav Gladkov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ukraina har ikke bekreftet de russiske anklagene. Påstandene er heller ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Også russiske RIA Novosti melder om brann på oljeanlegget i Belgorod, som skal skyldes angrep fra to ukrainske kamphelikoptre som kom inn over Russland i lav høyde.

To arbeidere skal ha blitt skadet i angrepet, hevder guvernør Gladkov.

Det russiske oljeselskapet Rosneft, som er eier av anlegget, sier imidlertid i en uttalelse at ingen skal ha blitt skadet i brannen. Rosneft ga ingen forklaring på brannen, skriver Reuters.

Bildet til venstre skal vise angrepet mot drivstoffanlegget i Belgorod, Russland.

– Sannsynlig mål

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets høyskole sier det er mulig at ukrainske styrker er i stand til å gjennomføre et slikt angrep.

– Det er fullt mulig for dem å gjennomføre det. Belgorod er ganske nærme Kharkiv. Russiske styrker sliter med drivstofforsyninger, så det ville være et sannsynlig mål å gå på.

For få dager siden var det også et ammunisjonslager som tok fyr i den samme byen.

– Det ble forklart med at det var sikkerhetsbrudd. Det er litt påfallende. Så det kan godt hende at ukrainerne er i stand til å gjennomføre slike angrep.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen.

Ydstebø sier dette er første gang det har kommet noe offisielt på at ukrainske helikoptre, som det ble sagt av guvernøren, angrep depotet.

– Det er litt fristende å tenke seg at den eksplosjonen som skjedde for et par dager siden kan skyldes en tilsvarende årsak. Bortsett fra at da prøvde man å dekke over det. Det vil en få greie på etter hvert som mer informasjon kommer ut.

Ydstebøs kollega oberstløytnant Geir Hågen Karlsen

– Det er overraskende at russerne ikke hadde et luftvern som var i stand til å beskytte dem. Så er det nok et forsøk fra Ukraina på å vise at de kan treffe Russland, og på en måte ta krigen over på russisk side, sier Karlsen.

– Det gjør det også vanskeligere for russiske myndigheter å benekte at det er en krig, hvis du blir angrepet.

Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Ifølge Karlsen er helikopterne som skal ha stått for angrepet av en gammel, russisk modell.

– De er saktegående og veldig lite manøvrerbare, så vi hadde kanskje trodd at russerne var i stand til å skyte dem ned. Men ukrainerne har åpenbart funnet et sted hvor de kommer gjennom.

– Hvordan kan det ha skjedd?

– Hvis de har etterretning om hvor russisk luftvern er, for eksempel, så kan de fly lavt og utenom.