Belarus' president Aleksandr Lukasjenko sier at spenningene mellom Wagner-gruppen og den russiske militærledelsen var feilhåndtert.

– Vi trodde at det skulle løse seg selv, men så løste det seg ikke. Det er ingen helter i den sammenheng, sier Lukasjenko, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han møter statlige belarusiske medier på en pressekonferanse i dag.

– Det var vondt å se hendelsene som utspilte seg sør i Russland. Men ikke bare for meg. Mange av våre innbyggere kjente det i hjertet fordi vi deler det samme fedrelandet, sier han videre.

Et helikopter kom seg akkurat unna ilden i Voronezj. Du trenger javascript for å se video. Et helikopter kom seg akkurat unna ilden i Voronezj.

Forhandlet frem avtale

Det var Belarus' president Aleksandr Lukasjenko som landet avtalen med Wagner-leder Jevgenij Prigozjin lørdag.

Da hadde Prigozjin oppfordret til væpnet opprør og satt kurs for Moskva. Leiesoldatene hans skjøt ned seks russiske helikoptre.

Minst 13 russiske piloter og soldater døde.

En liste over påståtte russiske tap delt av milbloggeren Rybar på Telegram Foto: Rybar / Telegram/Skjermdump

Kamphandlingene fikk Belarus' president til å sette eget militæret i full kampberedskap, ifølge SkyNews.

Under pressekonferansen skal Aleksandr Lukasjenko også ha insistert på at han, president Vladimir Putin og Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin burde alle bli kalt helter - fordi de unngikk et blodbad i Moskva.

Selv om Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, er lovet å slippe unna en rettsprosess, er det mye usikkerhet knyttet til avtalen han forhandlet frem med Russland. Her foran soldatene sine i Bakhmut i Ukraina 20. mai i år. Foto: Prigozhin Press Service via AP / AP

I tillegg til Belarus' president skal tre andre russere ha deltatt på forhandlingene med Wagner-sjefen.

Det skal ha vært stabssjef i Kreml, Anton Vaino, tidligere FSB-sjef, nå leder av Russlands sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev, og Russlands ambassadør til Belarus, Boris Gryzlov.

Må overgi tungt militært utstyr

Wagner-gruppen vil nå måtte overgi våpen, kjøretøy og militært utstyr til det russiske Forsvarsdepartementet.

Det melder det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i en bil på vei ut av Rostov lørdag kveld, etter at avtalen var inngått med Belarus' president. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / REUTERS

«Forberedelsene er igangsatt for å overføre tyngre militært utstyr fra den private militærgruppen Wagner til avdelinger i den bevæpnede russiske styrken», heter det i skrivet fra Forsvarsdepartementet.

I tillegg dropper sikkerhetstjenesten FSB etterforskningen av Wagner-leder Jevgenij Prigozjin og leiesoldatene hans.

FSB innledet en strafferettslig etterforskning fredag, omtrent samtidig med at Wagner-opprøret begynte.

Rundt et døgn senere gikk Prigozjin med på at leiesoldatene i Wagner-gruppa skulle vende tilbake til sine baser mot at alle fikk amnesti for sine handlinger. I tillegg skulle han selv flytte til Belarus.

Et helikopter kom seg akkurat unna ilden i Voronezj. Du trenger javascript for å se video. Et helikopter kom seg akkurat unna ilden i Voronezj.