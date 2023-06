På veien mot Moskva ble det flere steder utkjempet kamper.

Wagner-opprøret er kanskje over for nå, men Putins styrker ser ut til å ha lidd store tap.

En liste over påståtte russiske tap delt av milbloggeren Rybar på Telegram Foto: Rybar / Telegram/Skjermdump

Fra posisjonene i Ukraina dro de velutstyrte Wagner-soldatene inn i Russland og var på god vei til Moskva, før de omsider vendte snuten hjemover til sine baser.

Forsvarsanalytikerne i OSINT-gruppen Oryx har brukt bildemateriale delt på sosiale medier, samt rapporter fra militærbloggeren Fighterbomber på Telegram, for å bygge en liste over tapene under opprøret.

Denne videoen ble delt av den russiske milbloggeren og soldaten Fighterbomber. Den skal vise et russiske transport- eller etterretningsfly som skytes ned over Voronezj. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen ble delt av den russiske milbloggeren og soldaten Fighterbomber. Den skal vise et russiske transport- eller etterretningsfly som skytes ned over Voronezj.

Det som skal være et russisk helikopter av typen Mi-8MTPR-1 brenner på bakken etter å sannsynligvis ha blitt skutt ned av Wagner-soldater i Voronezj fylke. Foto: Ukraine Weapons Tracker / Twitter

Helikoptre og fly skutt ned

Materielle tap på russisk side ifølge Oryx:

Ett fly, enten av typen Il-22M eller An-24/26.

Ett Mi-8 transporthelikopter.

Tre Mi-8MTPR-1 helikopter for elektronisk krigføring (to ødelagt, ett skadet).

Ett Mi-35M angrepshelikopter.

Ett Ka-52 «Alligator» angrepshelikopter.

Ett KamAZ-435029 Patrol-A minesikker pansret kjøretøy (kapret).

Ett Tigr-M pansret kjøretøy (kapret).

Vrakrester fra et russisk Ka-52-helikopter delt på Telegram av den russiske milbloggeren "Voenkor" Yevgeny Poddubny

Minst 13 døde

Også The Institute for the Study of War skriver i sin siste konfliktoppdatering for krigen i Ukraina at Wagner-gruppen «kan ha skutt ned» syv helikoptre og ett fly.

Kampene skal ha ledet til at minst 13 piloter og soldater mistet livet. Gårsdagen utgjør dermed en av de blodigste dagene for det russiske luftforsvaret siden starten av krigen.

Drivstofflager brenner i den russiske byen Voronezj Du trenger javascript for å se video.

Instituttet siterer en rekke russiske militærbloggere på Telegram og Twitter, deriblant Rybar, Militarylandnet og RVvoenkor.

Hylles og skjelles ut

Wagner-soldatene var fremme i den nordlige delen av Lipetsk fylke, noen få hundre kilometer fra Moskva, da det ble besluttet at de skulle snu.

Litt etter kl. 19 kunngjorde Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin at leiesoldatene hadde inngått en avtale med hjelp av Belarus. Deretter trakk de seg tilbake.

Kartet viser Wagner-gruppens rute fra Ukraina i retning den russiske hovedstaden. Gruppen stoppet opp rundt 200 kilometer før de nådde Moskva. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK Kartet viser Wagner-gruppens rute fra Ukraina i retning den russiske hovedstaden. Gruppen stoppet opp rundt 200 kilometer før de nådde Moskva. Grafikk: Susanne Stubberud Rom / NRK

Wagner-soldatene ble hyllet og applaudert av deler av befolkningen i Rostov-Na-Donu idet de forlot byen.

Samtidig er mange frustrerte på nettet over avgjørelsen.

På en gruppe for Wagner støttespillere på Telegram, AP Wagner, omtales Prigozjin nå som «en ubetydelig kriminell», og en «politiker med tvilsomme utsikter»