Russland bygger en 200 km lang skyttergrav i Ukraina

Mens luften blir kaldere og soldater i Ukraina gjør seg klare for en tøff vinter, er Russland i gang med å bygge en 200 kilometer lang skyttergrav langs den nordlige grensen i Luhansk-regionen.

Ifølge ABC News var linjen per 17. oktober nesten 13 kilometer lang. ABC News skriver videre at denne skyttergraven er betydelig større og mer sofistikert enn de fleste russiske skyttergravslinjer man har sett gjennom krigen.

I tillegg bygges det stridsvognhindringer.

Russiske skyttergraver utenfor Popasna 20. september 2022. Foto: Planet Labs PBC Russiske skyttergraver utenfor Popasna 8. oktober. Skyttergravene er synlige som flere linjer midt i bildet. Russiske skyttergraver utenfor Popasna 17. oktober.

– Står til stryk

Oberstløytnant Palle Ydstebø tror Russland prøver å etablere en forsvarsstilling de kan holde gjennom den kalde vinteren. Han synes hele prosjektet virker snodig.

– Den tekniske utførelsen står til stryk, sier hovedlæreren ved Krigsskolen.

Det er blant annet de såkalte dragetennene han reagerer på. Vanligvis pleier de å være over 1,5 meter høye og delvis nedgravd. De dragetennene som nå er satt opp skal ikke være høyere enn én meter, og er ikke gravd ned.

– Sånn sett kan man bare skyve dem til side, men det kan kjøpe russerne noe tid.

SKAL HINDRE: Dragetenner en ment til å være en hinder for at stridsvogner skal kjøre forbi. Foto: Twitter/ria fan

Ydstebø tror først og fremst at dette er mer ment for hjemmepublikumet i Russland.

– Når man ser på det de bygger, virker det useriøst, sier han.

Wagner-gruppen står bak

Skyttergraven går under navnet «Wagner-linjen», skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Den russiske forretningsmannen Jevgenij Prigozjin, har uttalt at det er ingeniører fra Wagner-gruppen som bygger en forsvarslinje i den russiskokkuperte regionen Luhansk.

Nylig sto Prigozjin fram som mannen bak den beryktede Wagner-gruppen, også kalt Putins Hær.

Russiske skyttergraver i Luhansk, fotografert 20. september 2022. Russiske skyttergraver i Luhansk, fotografert 6. oktober 2022. Skyttergravene er synlige midt i bildet.

– Går ikke Russlands vei

Sergej Tsjerevatyj, talsmann for de østlige, ukrainske styrkene mener byggingen av «Wagner-linjen» er et bevis for at krigen ikke går Russlands vei.

– Det er bevis på at de taper. De har proklamert både Luhansk og Donetsk som russiske og her, midt i dette territoriet, bygger de denne befestede linjen, sier han til ABC.

Han tror også det kan ligge en politisk årsak bak.

– Det virker som om de vil demonstrere hvor viktige disse territoriene er for dem, og at de vil stå til siste slutt for å forsvare de.

Oberstløytnant Ydstebø er enig med Tsjerevatyj. Han mener plasseringen av Wagner-linjen viser at Russland har gått over på defensiven.

– Det virker som om de prøver å bevare stillingene ha har tatt. De regner med å beholde det over vinteren. Det er en klar indikasjon på at Ukraina har tatt initiativet på slagmarken, og Russlands må forholde seg til deres initativer.