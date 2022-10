Droner fra Norge angriper russiske soldater i Ukraina

– Hvis russerne kommer hjem i kister, så hindrer det at ukrainerne kommer hjem i kister.

Det sier «Peder», en mann i 30-årene som NRK snakker med på telefonen, fra den ukrainske havnebyen Odesa.

Peder er ikke hans virkelige navn. Men han har nå gått med på å fortelle NRK om organisasjonen VeteranAidUkraine.

Det siste halve året har de drevet med direkte hjelp til det ukrainske forsvaret, først og fremst i form av klær og annet utstyr til den enkelte soldat.

VeteranAidUkraine har i tillegg til droner levert utstyr som brukes av den enkelte soldat i den ukrainske hæren. Foto: Privat / NRK

Men viktigst har vært innsamlingen og innkjøp av droner. De har blitt brukt både til å observere de russiske styrkenes posisjoner, men også til direkte angrep.

– Det er neppe tvil om at granater som er sluppet fra droner vi har gitt dem har drept russiske soldater, sier «Peder» til NRK.

Ifølge ham har et par tusen russiske soldater mistet livet eller blitt skadet på grunn av de norske dronene. Et tall det er helt umulig for NRK å verifisere.

– Dette er kjempebra, sier den norske veteranen, med 12 års tjenestetid i det norske forsvaret bak seg.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram ønsker ikke å kommentere saken.

Dronene fra Norge er fraktet i biler til Ukraina. Foto: Privat / NRK

Videoer viser droneangrep

Men de fleste uavhengige observatører mener at titusenvis av russiske soldater har mistet livet etter at Russlands president Vladimir Putin ga ordre om å angripe Ukraina 24. februar i år.

Videoer, som skal være tatt av droner gitt av den norske organisasjonen, viser at russiske soldater skal bli truffet av granater som er sluppet fra dronene.

Den ukrainske journalisten og politikeren Sergii lestjsneko har lagt ut dette bildet av norsk artilleri av typen M 109 ved fronten øst i Ukraina. Foto: Sergii Lestsjenko

Norge har sendt betydelig våpenhjelp til Ukraina, først og fremst i form av M 72 panservernraketter og 22 artillerivogner av typen M 109.

Den ukrainske journalisten og politikeren, Sergii lestjsneko, la i september ut bilder og videoer på Facebook som viste en M 109-panservogn i aksjon ved fronten øst i Ukraina.

– Men artilleriet hjelper ikke den vanlige soldat ved fronten, sier «Peder».

Ifølge ham er det derfor er stort behov for utstyr til soldatene, blant annet i form av utrustning som gjør det mulig for dem å kjempe om natten.

Dronene har endret begrepet krig

Men det viktigste som VeteranAidUkraine har bidratt med er de forskjellige dronene som er sendt til den ukrainske hæren.

– Droner har endret måten krigen føres på. Det har vi sett helt siden det russiske angrepet mot Ukraina startet i februar, sier «Peder», noe som også er bekreftet fra andre kilder.

– En drone kan erstatte en tropp med rekognoseringssoldater og kan holde oppsyn med et stort området, sier den norske veteranen.

De norske veteranene har selv drevet opplæring av utstyr i Ukraina. Foto: Privat / NRK

– De dronene vi har sendt til Ukraina har vi enten kjøpt inn selv eller vi har fått dem donert.

Han forteller videre at organisasjonen har samlet inn rundt en halv million kroner, men at verdien av det de har sendt til de ukrainske styrkene beløper seg til mellom 5 og 6 millioner kroner.

Utstyret er stort kjørt til Ukraina med egne biler, slik at de har kunnet levere det direkte til avdelingene ved fronten.

Norske frivillige har i lang tid besøkt fronten i Ukraina for å levere utstyr til den ukrainske hæren. Foto: Privat / NRK

Har vært seks turer til Ukraina

– Det vanskeligste har vært å komme seg over grensen. Det ukrainske byråkratiet har ofte problemer med å håndtere denne type hjelp, sier «Peder» til NRK.

Selv har han vært seks turer i Ukraina siden krigen startet.

For øyeblikket driver han, sammen med rundt veteraner fra Norge, Sverige og Danmark, opplæring av ukrainske soldater.

Det har utviklet seg et tett vennskap mellom de norske veteranene og deres samarbeidspartnere i Ukraina. Foto: Privat / NRK

Denne opplæringen er ikke direkte knyttet til det arbeidet som VeteranAidUkraine driver.

Han har selv vært ved fronten flere ganger, og sett de enorme ødeleggelsene som det russiske angrepet har forårsaker i store deler av Ukraina.

– Likevel kan krigen gå begge veier. Den kan bli mye verre, men det kan også bli bedre, sier «Peder», på telefonen fra Odesa sør i Ukraina.