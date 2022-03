Russiske styrker skal ha tatt sivile på sykehus som gisler

Russiske styrker skal ha tatt ansatte og pasienter ved et sykehus i Mariupol som gisler. Det skriver guvernør i Donetsk-regionen, Pavlo Kyrylenko, på Telegram.

Ifølge guvernøren skal styrkene ha fraktet 400 mennesker til sykehuset. Russerne skal ha nektet sivilistene å forlate bygningen. Det melder BBC tirsdag.

Organisasjonen Media Initiative for Human Rights in Ukraine uttaler at de har snakket med en doktor ved sykehuset. De russiske soldatene skal ha truet med å skyte de som forsøker å rømme.

Gislene skal nå befinne seg ved et av de største sykehusene i byen. Dette skal være det samme sykehuset som ble truffet av russiske raketter i forrige uke.

Ifølge BBC skal det russiske styrker fortsatt nekter busser som skal evakuere innbyggere å komme inn i Mariupol. Det samme gjelder leveranser av mat og medisiner.

Døde mennesker er samlet ved et annet sykehus i Mariupol. De skal ha blitt drept under et russisk bombeangrep. Bildet er tatt tirsdag. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Kraftige angrep

Mariupols varaordfører forteller om omfattende flybombing. Han hevder de russiske styrkene ødelegger den beleirede byen.

– Det er mange kamper i gatene. Situasjonen i går var forferdelig, sier Sergej Orlov til CNN.

– De ødelegger byen. I går talte vi for eksempel 22 fly som bombet byen. Minst 100 bomber ble sluppet. Skadene er fryktelige, sier Orlov.

Meldingene om flybombing er ikke bekreftet fra annet hold.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gjentatte ganger bedt vestlige land om å stenge luftrommet over Ukraina.

Anmodningen er blitt avvist. Flere ledere er bekymret for at dette vil føre til direkte konflikt mellom Nato og Russland. Vestlige land har imidlertid gitt luftvernraketter med kort rekkevidde til Ukraina.

Lokale myndigheter i Mariupol sier at 2.000 biler med sivile kom seg ut av byen tirsdag. Totalt skal omlag 20.000 personer ha blitt evakuert. Ifølge Orlov er imidlertid mellom 350.000 og 400.000 av innbyggerne fortsatt tilbake i byen.

Røde Kors omtaler situasjonen i Mariupol som ekstrem.