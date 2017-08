Russiske myndigheter bekrefter Trump-kontakt

Vladimir Peskov bekrefter at han mottok en e-post fra Michael Cohen i januar 2015. Foto: Seth Wenig / Ap

Trumps advokat, Michael Cohen, er mannen som sendte eposten til Peskov og mannen som ba om hjelp fra russiske myndigheter for å få på plass en avtale for eiendomsprosjektet. Foto: Richard Drew / AP

Donald Trump har gjennom hele valgkampen og etter at han ble valgt til president neket for at han har hatt forretningsforbindelser med Russland.

Trump Tower

Nå kan det se ut som om det har vært noe kontakt mellom den da presidentkandidat Trump sin stab og russiske myndigheter.

– Jeg kan bekrefte at vi mottok en e-post fra Michael Cohen, sier Putin sin pressetalsmann Vladimir Peskov i dag.

​Men eposten som ble sendt i januar i fjor skal ikke ha blitt formidlet videre til Putin, ifølge Peskov.

Ifølge dokumentene, som først ble omtalt av Washington Post denne uken, var planen å bygge et høyhus à la Trump Tower i den russiske hovedstaden. Prosjektet hadde status som en signert intensjonsavtale, men avtalen ble ikke fullbyrdet, opplyser Trumps daværende rådgiver Michael Cohen til ABC News.

Og han skal personlig ha nevnt forslaget for Trump ved tre anledninger, inkludert i forbindelse med signeringen av intensjonsavtalen i 2015.

I januar i fjor så sendte altså Cohen en e-post til Peskov for å få hjelp til prosjektet.

Dokumenterer holdninger

En e-post som ble sendt samtidig som Trump kjempet for å bli Republikanernes presidentkandidat og mens han ofte omtalte den russiske presidenten i rosende vendinger.

Cohen var på det tidspunktet nestleder i Trumps eget selskap, The Trump Organization. I eposten ba han om hjelp til å få fart på byggeprosjektet etter at kommunikasjonen med en russisk partner stanset opp.

Og det er denne eposten Peskov i dag bekrefter at han har mottatt.

Grunnen til at flere amerikanske medier har viet ganske mye tid til denne saken er fordi den dokumenterer intensjoner og holdninger i Trumps organisasjon på et tidspunkt da valgkampen var i full gang.

Men det er viktig å understreket at det ikke finnes noen bevis for at Trump i dag har aktive forretningsavtaler med Russland.