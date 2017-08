Amerikanske medier: Trump hadde russisk forretningskontakt

Opplysningene står i strid med Trumps gjentatte erklæringer under valgkampanjen om at han ikke hadde noen forretningsforbindelser med Russland.

Ifølge dokumentene var planen å bygge et høyhus à la Trump Tower i den russiske hovedstaden. Prosjektet hadde status som en signert intensjonsavtale, men avtalen ble ikke fullbyrdet, opplyser Trumps daværende rådgiver Michael Cohen til ABC News.

Michael Cohen hevder at det var "ulike forretningsmessige grunner" til at planen om et høyhus i Moskva ikke ble noe av. Her er han på vei inn i Trump Tower i New York, 16. desember 2016. Foto: Richard Drew / AP

Han la til at han personlig nevnte forslaget for Trump ved tre anledninger, inkludert i forbindelse med signeringen av intensjonsavtalen i 2015.

– Vår mann

Opplysningene kommer samtidig med at Cohens advokat leverte flere dokumenter og eposter til etterretningskomitéen i Representantenes hus.

Forslaget ble først omtalt i The Washington Post. Avisa beskriver hvordan den russiskfødte eiendomsutvikleren Felix Sater oppfordret Trump til å fullføre prosjektet og ga Cohen råd om hvordan burde gå fram.

Sater skrøt også av sin kontakt med Vladimir Putin og hevdet han kunne få den russiske presidenten til å si «store ting» om Trump.

– Vår mann kan bli USAs president, og vi kan sørge for at det skjer, skrev Sater i en epost i november 2015 som The New York Times gjengir.

Ba Putins mann om hjelp

Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, blir ofte sitert når russisk politikk skal forklares i vestlig presse. Her er han i New York to dager etter presidentvalget i fjor, 10. november 2016. Foto: Seth Wenig / Ap

I januar i fjor sendte Cohen en epost til Putins talsmann, Dmitrij Peskov, for å få hjelp til prosjektet. Den ble sendt samtidig som Trump kjempet for å bli Republikanernes presidentkandidat og stadig omtalte den russiske presidenten i rosende vendinger.

Michael Cohen var på det tidspunktet nestleder i Trumps eget selskap, The Trump Organization. I eposten ber han om hjelp til å få fart på byggeprosjektet etter at kommunikasjonen med en russisk partner stanset opp.

Henvendelsen er viktig fordi den dokumenterer intensjoner og holdninger i Trumps organisasjon på et tidspunkt da valgkampen var i full gang.

Tidligere Russlandsforbindelser

Det finnes ikke bevis for at Trump i dag har aktive forretningsavtaler med Russland. Men i følge The Washington Post har han gjort mange framstøt.

Allerede i 1987 undersøkte the Trump Organization muligheten av å åpne et hotell i Moskva. I 1996 kunngjorde han deltakelse i et gigantisk boligprosjekt som han siden trakk seg fra.

I 2008 uttalte Donald Trump Jr. seg om samarbeidet med russiske investorer. -Vi ser at det strømmer mye penger inn fra Russland. Samme år solgte Trump en eiendom i Palm Beach i Florida til en russisk oligark.

Prisen var over det dobbelte av kjøpesummen fire år tidligere, og enkelte har antydet at her lå det betaling for andre tjenester inbakt. Men ingen har klart å finne noe.

Det forblir et åpent spørsmål hva Trump Jr. siktet til med "mye penger fra Russland". Presidentens nei til å offentliggjøre selvangivelsene sine bidrar til å holde liv i mistanken om at han muligens skjuler noe som har med Russland å gjøre.

