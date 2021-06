– Her er studentenes nettsted «The Vyshka». Det kan ikke åpnes, det er stengt av medietilsynet, sier redaktør for Moskva-studentenes avis, Tasja Jelfimova, til NRK.

Hun og venninnen Liza Minajeva er snart ferdige med det tredje året på statsvitenskap.

Begge er svært opptatt av maktkampen som nå pågår om internettet i Russland.

Og hvordan den rammer studentenes nettsted.

– Vi tror vi ble stengt fordi vi dekket protestene ganske aktivt. Vi skrev mye om det, forteller Jelfimova.

Ifølge redaktøren stengte det russiske medietilsynet Roskomnadzor formelt studentavisas nettsted fordi det ble publisert en artikkel om at det er risikabelt å selge narkotika.

Twitter delvis blokkert

Den politiske opposisjonen rundt Aleksej Navalnyj arrangerte tidligere i år flere demonstrasjoner over store deler av Russland. Samtidig satte myndighetene inn en storoffensiv mot det de kalte ulovlig innhold på internett.

RAMMET: Twitter er det første utenlandske nettselskapet som har blitt delvis blokkert i Russland. Myndighetene hevder at Twitter ikke ønsker å ha noen dialog med russerne. Foto: Kacper Pempel / Reuters

Twitter er det første selskapet som har blitt rammet hardt. Bilder og videoer har blitt delvis blokkert, og hastigheten er redusert.

Statlig TV meldte at myndighetene hadde bedt Twitter om å fjerne innlegg som oppfordrer barn til å ta selvmord, til å spre narkotika og innlegg som dreier seg om pedofili.

– Tvangstiltakene mot Twitter for å få selskapet til å følge loven, tas av medietilsynet for å beskytte russerne, inkludert barn, mot spredning av farlig innhold. Det sier nestleder Vadim Subbotin som er nestleder i Roskomnadzor, det russiske medietilsynet.

Flere lover regulerer internett

Studentene mener den egentlige grunnen er en annen. De sier at myndighetene vil hindre opposisjonen i å bruke nettet til å organisere protester.

INNSTILLER PROTESTER: Den 21. april arrangerte opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyjs støttespillere den foreløpig siste store protestmarkeringen i Moskva. Foto: Denis Kaminev / AP

– Jeg tror at Twitter for det meste blokkeres av politiske grunner, ikke av de grunnene som myndighetene kommer med, sier redaktør Jelfimova.

Navalnyj har også brukt sosiale medier til å spre sine filmer om korrupsjon i Russlands politiske og økonomiske elite.

– De undertrykkende lovene som gjelder internett, blir flere for hvert år som går, sier Sarkis Darbinjan til NRK. Han leder den uavhengige organisasjonen Roskomsvoboda som overvåker det som skjer med russernes rettigheter på internett.

Darbinjan mener at Facebook og andre amerikanske selskaper kommer til å bli truet av blokkering og nedsatt hastighet etter Twitter.

– Tror på samarbeid

Den siste tiden har russiske myndigheter gitt Twitter bøter på om lag 4 millioner kroner. Grunnen er at selskapet ikke vil fjerne innhold, eller at det tar for lang tid å få det bort.

Anton Gorelkin er medlem av det russiske parlamentets komite for informasjonsteknologi. Han tror ikke det blir aktuelt å blokkere flere andre utenlandske nettselskaper.

OPTIMIST: Parlamentsmedlem Anton Gorelkin tror at det blir mulig å finne kompromisser med andre utenlandske nettselskaper. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Det pågår en kontinuerlig dialog med Facebook, Instagram og flere andre utenlandske plattformer. Men Twitter har avvist enhver form for dialog, sier Gorelkin til NRK.

Han er uenig i påstanden om at russiske myndigheter forsøker å begrense opposisjonen politisk ved å sette inn tiltak mot Twitter.

Det russiske parlamentet arbeider også med en lov som skal kreve at utenlandske nettselskaper skal ha fysiske kontorer i Russland.

– Skremmende utvikling

De to studentene på statsvitenskap forteller at de ikke bruker russiske varianter av sosiale medier når de utveksler meninger om politikk. De sier det er fordi politiet overvåker det som forgår der.

NEGATIV: Student Liza Minajeva mener at utviklingen i Russland går i feil retning når det gjelder russernes rettigheter. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Enhver retweet eller like som er knyttet til politikk, kan føre til at du havner på et sted du ikke regnet med, sier Liza Minajeva. Og da mener hun hos politiet eller i fengsel.

Studentene skriver ikke til hverandre hva de mener om myndighetene eller om andre temaer på den russiske appen «i kontakt». Da går de over til den krypterte utenlandske appen Telegram, fordi de stoler mer på den plattformen.

– Det er skremmende. Det å måtte tenke over sin sikkerhet, sier Minajeva. Studentene mener at utviklingen i Russland går i helt gal retning.

De peker på at mange andre land styrker sitt demokrati, og gir minoriteter større rettigheter. I Russland får det frie ord stadig dårligere kår, sier de.

– Sensuren merkes, skruene strammes til, hvis jeg kan si det slik. Det er trist, og veldig mange unge tenker nå på å reise fra landet, fordi det rett og slett er skremmende, sier Tasja Jelfimova.