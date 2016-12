Russisk fly styrtet i Svartehavet

Flyet er et Tupolev TU-154 og var på vei til Latakia i Syria, ifølge en kilde i katastrofemyndighetene til Tass.

Ifølge Interfax og TV- kanalen Russia 24 TV har flyet styrtet i Svartehavet, like utenfor Sotsji. Vrakrester skal være funnet på 50-70 meters dyp halvannen til seks kilometer fra kysten.

Russiske myndigheter tror det var en ulykke men kan ikke utelukke at det kan ha vært en terrorhandling.

Ikke håp om overlevende

Russiske nyhetsbyråer siterer det russiske forsvarsdepartementet på at det savnede militærflyet hadde 92 personer om bord, 84 passasjerer og et mannskap på 8.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet er én omkommet hentet opp av havet, seks kilometer utenfor kysten av Sotsji. De har ikke håp om å finne overlevende.

68 medlemmer av det kjent russisk militærensemblet Alexandrov var om bord på det savnede flyet, i tillegg til ni journalister. Ensemblet er ett av to som har rettighetene til navnet «Den røde armés kor».

Korpset er svært berømt i Russland og er også kjent for samarbeidet med det finske bandet Leningrad Cowboys.

Musikerne skulle til Syria for å delta i nyttårsfeiringer på en militæbase i byen Latakia. Russland støtter syriske myndigheter i borgerkrigen i Syria.

I tillegg var det to tv-team om bord og sjefen for det russiske militærpolitet, ifølge den russiske avisen Live

Gammelt fly

TU-154 ble produsert under Sovjet-tidenog brukes i dag sjelden av kommersielle flyselskaper, men det russiske militæret bruker det blant annet til transport av russiske styrker til Syria.

Flyet hadde mellomlandet i OL-byen Sotsji for å tanke drivstoff, men styrtet like etter at det tok av på den siste etappen.

Flyet tok av 01.20 norsk tid, og forsvant etter 20 minutter, skriver BBC.

Foreløpige data tyder på at det kan ha vært tekniske feil ved flyet som var årsaken til styrten. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA, og siterer en anonym kilde inne sikkerhetstjenesten. Informasjonen er ikke bekreftet.

I 2010 omkom 96 mennesker, blant dem Polens president Lech Kaczynski, da et fly av den samme typen styrtet under innflygingen til byen Smolensk vest i Russland.

Russisk flybase

Russland opprettet en flybase i Latakia i september 2015, og det er derfra russiske fly har deltatt på den syriske presidenten Bashar al-Assad side i kampen mot opprørere, blant annet i slaget om Aleppo.

FLYBASE: Hmeimim-flybasen uten for Latakia, fotografert da NRK besøkte den i januar 2016. Det var hit det styrtede russiske passasjerflyet var på vei Foto: JURIJ LINKEVITSJ / NRK

Det er uklart hvor mange russiske soldater og offiserer som er i Syria akkurat nå, men trolig dreier det seg om mellom 5000 og 10000 menn og kvinner.