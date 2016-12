Musikerne var ombord i flyet av typen Tupolev 154 som tilhører det russiske forsvaret, og målet var den russiske Hmeimim-basen utenfor den syriske byen Latakia. Ifølge nyhetsbyrået TASS har alle de 93 om bord omkommet i flystyrten.

Ifølge den russiske nettavisen Live skal også sjefen for det russiske militærpolitiet, generalløytnant Vladimir Ivanovskij, være blant de omkomne.

Russiske medier melder søndag formiddag at også den kjente legen Elizaveta Glinka er blant de omkomne. Hun har blitt svært kjent over hele Russland for sitt arbeid for å hjelpe barn i kriseområder, og skulle til Syria i forbindelse med et hjelpeprosjekt i Latakia.

Tre russiske TV-team var også ombord på flyet.

PÅ TURNE: Aleksandrov-ensemblet fotografert under en opptreden i Paris 23. oktober 2015. Foto: JACQUES DEMARTHON / Afp

Komponerte nasjonalsangen

Aleksandrov-ensemblet, som tidligere var kjent som Den røde armes kor og orkester, er Russlands mest kjente militærensemble, og har turnert over store deler av verden.

Ensemblet ble, med sin kraftfulle sang og velregisserte opptredener, ofte brukt for å fremme sovjetiske interesser ute.

Det ble stiftet i 1928, og er oppkalt etter sin grunnlegger, den kjente russiske og sovjetiske dirigenten og komponisten Aleksander Aleksandrov. Aleksandrov er komponisten bak den russiske nasjonalsangen.

Etter at Aleksander Aleksandrov døde i 1946, overtok hans sønn Boris ledelsen for Den røde armes kor.

Samarbeidet med Leningrad Cowboys

Ensemblet har turnert over hele verden, og fikk en ny vår etter at det på 1990-tallet innledet et samarbeid med den finske rockegruppen Leningrad Cowboys.

Nå er altså 64 medlemmer av koret og orkesteret og støtteapparatet borte, noe som er et smertelig tap for russisk kultur.

Blant dem som er omkommet, er dirigenten for ensemblet, Valerij Khalinov. Bortsett fra tre artister, er alle medlemmene av det berømte koret nå borte, sier Vadim Ananjev til nyhetsbyrået TASS. Selv ble han igjen hjemme fordi han nettopp var blitt far for tredje gang.

PÅ VEI TIL SYRIA: Hmeimim-flybasen uten for Latakia, fotografert da NRK besøkte den i januar 2016. Mellom 5000 og 10 000 russere er basert her. Foto: Jurij Linkevitsj

– Kan ha vært eksplosjon

Lederen for forsvarskomiteen i det russiske føderasjonsrådet, Viktor Ozerov, sier til nyhetsbyrået RIA Novosti at han utelukker at dette kan være en terrorhandling.

Men Jurij Sytnik, som selv er pilot og medlem av en komite som jobber med utviklingen av russisk luftfart, sier til fjernsynskanalen RBK at det at man plutselig mistet kontakten med flyet, kan tyde på at det har vært en eksplosjon ombord.

Ingen overlevende

Flyet tok av fra Adler-flyplassen utenfor Sotsji klokken 05.40 lokal tid søndag morgen, og forsvart fra radarskjermene kort tid seinere.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet er vrakrester lokalisert ca. 1,5 kilometer utenfor kysten, på mellom 50 og 70 meters dyp. Russiske medier melder søndag formiddag at det ikke er tegn til overlevende etter flystyrten.