Russisk angrep mot Kharkiv – minst 12 drept

Minst 12 personer ble drept og 43 ble såret i et russisk angrep som rammet et byggvarehus i Kharkiv i Ukraina lørdag.

– I morges fikk vi informasjon om at tolv personer er drept som følge av det russiske luftangrepet, skriver ordfører i Kharkiv Igor Terekhov på meldingstjenesten Telegram søndag morgen.

Tallet på sårede har økt til 43, ifølge ordføreren.

President Volodymyr Zelenskyj sier at over 200 personer kan ha vært i varehuset Epitsentr, da det ble truffet.

Se skadene på kjøpesenteret Du trenger javascript for å se video.

En massiv, sort røyksky veltet ut av bygget etter angrepet. Hele bygget sto i brann, ifølge

Lørdag kveld ble ytterligere fjorten personer skadet i et nytt angrep mot et boligområde i Kharkiv.

I RØYK: Slik så det ut ved kjøpesenteret i Kharkiv etter angrepet. Foto: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Nytt angrep like etter

Etter angrepet mot byggvarehuset, ble et nytt område i sentrum av Kharkiv rammet av et luftangrep.

25 personer ble skadet i dette angrepet, skriver ordføreren i Kharkiv på sosiale medier.

Tidligere var det meldt om fjorten sårede.

NYTT ANGREP: Et postkontor, en frisørsalong og en kafé skal også ha blitt rammet der et nytt russiske angrepet skjedde lørdag. Foto: Sergey Bobok / AFP

På sosiale medier skriver Zelenskyj at luftalarmen i Kharkiv har vart i over 12 timer, og at vanlige bygninger og boliger er rammet av bombene.

Ber Biden og Xi om å fremme «ekte fred»

I en ny video publisert dagen etter angrepet, ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping om hjelp.

President Volodymyr Zelenskyj ber president Joe Biden og Xi Jinping om støtte og at verdens ledere møter til et fredsmøte i Sveits senere i sommer. Du trenger javascript for å se video. President Volodymyr Zelenskyj ber president Joe Biden og Xi Jinping om støtte og at verdens ledere møter til et fredsmøte i Sveits senere i sommer.

Han sier at en pause i kampene ikke er nok, men ber de to statslederne vise lederskap og fremme «ekte fred», ikke bare en pause i kampene.

– Til president Biden, USAs leder, og til president Xi, Kinas leder. Vi vil ikke at FN-pakten skal brennes. Og jeg håper dere heller ikke vil det, sier Zelenskyj.

Videre oppfordrer Zelenskyj alle statsledere til å delta på den ukrainske fredskonferansen som skal holdes i Sveits i juni.

– Ren terror

Først ble det opplyst om at minst to personer var drept i angrepet mot byggvarehuset, og at nødetatene jobbet på stedet.

– Vi har et stort tall savnede og det er mange skadede, skrev ordfører Terekhov på Telegram lørdag.

– Tilsynelatende var angrepet mot en kjøpesenter der det var mange mennesker. Dette er ren terror, sier han videre.

FLERE DREPTE: Minst elleve personer mistet livet i angrepet mot kjøpesenteret Epitsentr i Kharkiv lørdag. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Det var to presisjonsstyrte russiske bomber som traff byggvarehuset, ifølge fylkesguvernør Oleh Synegubov i Kharkiv.

– En brann brøt ut over 15.000 kvadratmeter, sier han.

Etterlyser mer hjelp

President Zelenskyj ba også om mer militær hjelp etter angrepet lørdag.

– Hvis Ukraina hadde tilstrekkelige luftvernsystemer og moderne fly, så hadde russiske angrep som dette vært umulig, skrev Zelenskyj på sosiale medier etter angrepet.

BESØKTE KHARKIV: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kharkiv. Bildet ble utdelt av den ukrainske presidentens pressetjeneste fredag. Foto: Bilde utdelt av ukrainsk pressetjeneste / AFP

Presidenten ba samtidig allierte land om mer militær støtte.

– Hver dag ber vi verden om luftvern, så vi kan redde våre innbyggere.

President i Frankrike, Emmanuel Macron, fordømmer lørdagens angrep. På X skrev Macron at angrepene er «uakseptable».

Kharkiv er Ukrainas neste største by. Russland startet en bakkeoffensiv i Kharkiv fylke 10. mai.

Hør siste episode fra Urix her: