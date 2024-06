Israelske medier: Netanyahu oppløser krigskabinettet

Israels statsminister Benjamin Netanyahu oppløser krigskabinettet, melder flere israelske medier.

– Krigskabinettet var en del av koalisjonsavtalen med Gantz. Etter at Gantz takk seg ut er det ikke behov for et kabinett mer, sier Netanyahu, ifølge Jerusalem Post.

Netanyahu skal ha kunngjort oppløsningen i et møte søndag, men nyheten ble først kjent mandag.