Robert Mugabe er død

Mugabes etterfølger som president i det afrikanske landet, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, bekrefter nå at den tidligere lederen er død.

Presidenten har bare pene ord å komme med om den eneveldige lederen som ble beskyldt for å trekke sitt land ned mot avgrunnen.

Reaksjonene i Zimbabwe etter at nyheten ble kjent i morgentimene er delt. Mens den nåværende presidenten og flere andre beskriver Mugabe som en helt som reddet nasjonen, jubler andre over at mannen som styrte landet på autoritært vis i så mange år nå er død.

I SINGAPORE: Dette skal være de siste bildene av Mugabe. De skal være tatt i Singapore. Mugabe reiste flere ganger til Singapore for å få medisinsk oppfølging. Foto: Twitter

Geriljakrigeren

Mugabe startet sin karriere som lærer, og hadde sju universitetsgrader. Han brant for å frigjøre landet fra de britiske koloniherrene, og deltok i en blodig geriljakrig. i 1964 ble han dømt for en «statsfiendtlig tale». Det kostet ham 10 år i fengsel.

Han var gift to ganger. Den andre ektefellen var den 41 år yngre Grace, som han hadde tre barn med.

Mugabe ble født ble født 21. februar 1924 nordvest for Harare i det som da var den britiske kolonien Sør-Rhodesia. Han var utdannet lærer, og hadde i tillegg flere universitetsgrader.

I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet.

Han ble fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat.

Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet.

I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister. Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og senere president.

Mugabe sto for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe. Han fikk også skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet.

Etter det omstridte presidentvalget i 2009 måtte han gå med på å utnevne sin motkandidat Morgan Tsvangirai til statsminister, men etter å ha sikret seg gjenvalg i 2013 samlet han igjen hele regjeringsmakten i sine hender.

15. november 2017 grep regjeringshæren makten i Zimbabwe og satte Mugabe i husarrest.

6. september 2019 døde Mugabe i Singapore etter lengre tids sykdom. (NTB)

Etter løslatelsen fortsatte han kampen mot apartheidstyret til Ian Smith i Rhodesia, fra nabolandet Mosambik. I 1980 ble han statsminister i det uavhengige landet som fikk navnet Zimbabwe.

FALT SAMMEN: Da grepet om presidentmakten glapp, gikk det også nedover med den 41 år yngre ektefellen Grace. Hun ble kastet ut av partiet, og står nå foran flere rettssaker. Hun er anklaget for vold mot blant annet en hushjelp. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Helten

I de første årene ved makten, ble Mugabe hyllet for å satse på velferdsordninger. Det ble bygget skoler og sykehus. Det var dette folk hadde ventet på. Tilhengerne hans sa at de endelig hadde fått en leder som snakket for de fattige.

Men Robert Mugabe tålte ikke å bli utfordret av politiske motstandere. I sitt forsøk på å knuse tidligere allierte, ble over 20 000 mennesker drept i en ren massakre. Operasjonen ble kalt «Gukurahundi», som betyr «regnet som spyler klinten før vår-regnet».

I 1987 overtok Mugabe presidentstolen. Der satt han, og styrte sitt folk med hard hånd.

Fallet

Mugabe ble en stadig mer autoritær leder, og arven etter ham var høy arbeidsledighet, matmangel, korrupsjon, valgfusk og anklager om brudd på menneskerettighetene.

Arbeidsledigheten i Zimbabwe var over 90 prosent, ifølge fagforeninger i landet, og Verdensbanken anslo at 72 prosent av befolkningen levde i fattigdom.

I november 2017 grep regjeringshæren makten og satte Mugabe i husarrest, men nektet for at det var snakk om et militærkupp.

Fallet for Robert Mugabe ble dypt og brutalt. Den 93 år gamle statslederen ble jaget fra tronen av sine egne. Da han gikk, var han den eldste statslederen i verden.

– Militæret gjorde det rette. De forsøker å ta grep om situasjonen og få Zimbabwe på fote igjen. Personlig bryr jeg meg ikke om hvem som tar over. Det jeg vil er å få mat på bordet, penger i bankene og en blomstrende økonomi, sa da den 25 år gamle innbyggeren Mirriam Makore til nyhetsbyrået AFP.

