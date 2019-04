Risikerer dødsstraff fordi de forsket på geparder

Iranske myndigheter mener Kavous Seyed Emami brukte utrydningstruede geparder som påskudd for å spionere på militæret.

Nå er den prominente iransk-kanadiske professoren ved Imam Sadegh Universitet i Teheran død.

Han og sju andre naturvernere i Persian Wildlife Heritage Foundation, en ideell organisasjon som har lisens fra det iranske miljødepartementet til å gjennomføre forskningen sin, brukte kameraer til å spore og forske på truet dyreliv i Iran.

Over ett år senere sitter de sju naturvernerne pluss en til som ble arrestert i mars i fjor fortsatt i fengsel, uten tilgang til egen advokat. Flere av dem risikerer dødsstraff.

Beskyldt for spionasje

Iranske myndigheter mener professoren var en CIA-Mossad-agent, og at han tok sitt eget liv mens han satt fengslet.

Familien hans meldte i februar i fjor at Seyed Emami hadde dødd under mistenkelige omstendigheter mens han var i fengsel. Både de og kanadiske myndigheter krever svar fra Iran om hva som egentlig skjedde.

Iran påstår naturverner og professor Kavous Seyed Emami tok sitt eget liv i fengsel. Han ble arrestert i fjor, beskyldt for spionasje etter at han hadde forsket på utrydningstruet dyreliv i Iran. Foto: Handout / AFP

Familien fikk utlevert kroppen hans med betingelse om at han ble gravlagt umiddelbart og uten uavhengig obduksjon.

Fire av naturvernerne som sitter fengslet er anklaget for korrupsjon. Straffen for dette er døden. Resten risikerer opptil 11 års fengsel.

Én av naturvernerne er også anklaget for å ha samarbeidet med fiendtlige stater «med den hensikt å begå forbrytelser mot den nasjonale sikkerheten», skriver Amnesty i sin kampanje for å få løslatt naturvernerne.

Torturert til tilståelse

Amnesty rapporterer at flere av de anklagede viser tydelige tegn på å ha blitt utsatt for tortur, deriblant brukne tenner og blåmerker på kroppen.

Niloufar Bayani er en av åtte naturvernere som er beskyldt for spionasje etter at hun brukte kameraer for å spore utrydningstruede dyr. Foto: Privat

De anklagede skal ha trukket tilbake tilståelser som ble til under tortur.

Niloufar Bayani fortalte til retten at hun tilsto etter vedvarende fysisk og psykisk tortur. Hun fortalte at hun ble truet med vold; å bli injisert med hallusinogene stoffer, få fingerneglene dratt ut og at foreldrene hennes skulle bli arrestert.

Sjefen for Irans miljømyndigheter, Issa Kalantari, er blant dem som mener det ikke finnes beviser mot naturvernerne og at de bør løslates.

Mener naturvern egentlig er vestlig etterretning

Blant dyrene som Persian Wildlife Heritage Foundation forsket på var den asiatiske geparden, som med kun 50 igjen av er farlig nær utryddelse.

Det er mindre enn 50 dyr igjen av den asiatiske geparden. Naturvernere i Iran jobber for å redde det utrydningstruede dyret. Foto: Vahid Salemi / AP

Asiatisk gepard Ekspandér faktaboks Den asiatiske geparden er en kritisk truet art som i dag kun finnes igjen i Iran

Før den ble nær utryddet i forrige århundre fantes fra Den arabiske halvøy til Tyrkia, Irak, Kaukasus, Sentral-Asia, Afghanistan, Pakistan og India.

Fra 2018 regner man med det kun finnes om lag 50 asiatiske geparder igjen på Irans sentrale platå.

Under kolonitiden i India ble den holdt i fangenskap og brukt av indiske kongelige til å jakte på antiloper.

Pelsen og manen på den asiatiske geparden er kortere og den er litt mindre enn hos dens afrikanske fettere.

Den asiatiske geparden er nesten utryddet fordi den blir jaktet på, leveområdene deres fragmenteres og bygges ned, og maten dens, antiloper og gazeller forsvinner som følge av jakt og beitende husdyr.

I 2001 startet et samarbeid mellom iranske naturvernorganisasjoner, iranske miljømyndigheter og FN om å redde den asiatiske geparden. Siden det er mange geparder blitt radiomerket.

I 2014 annonserte Irans nasjonale fotballag at de ville bruke den asiatiske geparden som symbol på sine drakter for å få oppmerksomhet om innsatsen for å redde den. Kilde: Wikipedia

I den regimevennlige og konservative avisa Kayhan sår redaktøren tvil om motivasjonen for forskningen på geparden:

«Hvorfor er geparder blitt så viktig? Hvorfor kommer så mange utlendinger til Iran for dette? Hva er den virkelige identiteten til alle de amerikanske og europeiske ekspertene som kommer hit? Og hvorfor er de så ivrige på å saumfare ørkenen dag og natt?»

Ifølge militærrådgiver i Iran, Hassan Firouzabadi bruker fremmed etterretning naturvern og turisme som dekke for spionasje. Ifølge France24 har han hevdet at Irans atomprogram ble overvåket av firfisler som tiltrekker seg radioaktiv stråling.

Klimakrisen påvirker allerede Midtøsten og tørke og vannmangel har ført til en bølge av protester over hele landet mot presteskapets innflytelse på Irans politikk.

I februar ble visesjefen for Irans miljømyndigheter, Kaveh Madani, arrestert for en kort periode etter at han forsøkte å hjelpe til med landets vannmangel. Etter at myndighetene truet med å arrestere ham på nytt, har Madani reist utenlands og blitt der.