Rio de Janeiros strender korona-stengt

Det var mandag ettermiddag at delstaten Rios guvernør Wilson Witzel kunngjorde de nye tiltakene mot koronapandemien.

Deretter kjørte biler fra Sivilforsvaret med ulende sirener langs stedene her i Rio de Janeiro, og beordret folk til å reise hjem.

– Gi deres bidrag til å hindre at koronaviruset blir spredd, lød meldingen over høyttalerne, og tusener av badegjester fulgte oppfordringen.

Frykter det verste

Like ved Copacabana-stranda ligger en populær såkalt «suco-bar», der det selges

Vinicio Marques i Rio er bekymret både for jobben og familiens helse. Foto: Arnt Stefansen / NRK

fruktjuice og gatekjøkkenmat, og daglig leder Vinicio Marques ser nå med stor bekymring på situasjonen:

– Et døgn etter at de stengte strendene har omsetningen falt kraftig. Nå frykter vi at det kommer et forbud mot å drive bevertningssteder som dette, og da står vi uten noe å leve av, sier han.

– Frykter du at viruset skal ramme deg og din familie?

– Selv er jeg ung, og har god helse. Men flere i min familie er syke og gamle, og selvsagt er jeg redd for hva som kan skje med dem, sier han.

– Hold dere hjemme

Rio de Janeiro, med sine 7 millioner innbyggere, er nå i en form for unntakstilstand, med stengte skoler, universiteter, kinoer og teatre. Kultur- og idrettsarrangementer er avlyst, og det er forbud mot store ansamlinger av mennesker.

Skole og universiteter over hele delstaten Rio er stengt på grunn av korona-frykt. Foto: SERGIO LIMA

Byens berømte turistmål, som Sukkertoppen og Kristus-statuen, er stengt, og det arbeides med en rekke tiltak for å styrke beredskapen i helsevesenet, som er svært mangelfullt sammenlignet med norske forhold.

Guvernør Witzel ber samtidig innbyggerne i Rio om å holde seg i sine hjem, og han varsler nye tiltak mot spredning av viruset.

Høye temperaturer

Til nå er det bare registrert 300 tilfeller av smitte i hele Brasil, et land med rundt 210 millioner innbyggere.

Helsemyndighetene og mange eksperter forklarer dette med at et luftveisvirus som korona er mindre smittsomt ved høye temperaturer, og det er i øyeblikket 25–30 varmegrader i Rio de Janeiro.

Men neste måned er det høst, og ekspertene frykter en kraftig økning i tallet på smittede – kanskje opptil 20.000 bare i Rio innen midten av april. I en slik situasjon vil byens helsetilbud bryte fullstendig sammen.

Ekspertene frykter at tallet på Corona-smittede kan komme opp i 20.000 bare i Rio i neste måned. Foto: Fotoarena

Økonomien kraftig rammet

Men selv om Brasil foreløpig er forskånet for de store smittetallene, så er deler av økonomien i fritt fall. Dette gjelder i første rekke turistnæringen, flyselskapene og hotell- og restaurantnæringen.

Den nasjonale børsen, Ibovespa, har falt mer enn 30 prosent, og landets valuta, real, er kraftig svekket i forhold til amerikanske dollar og euro.

Brasils økonomiminister Paulo Guedes la i går frem en hjelpepakke for næringslivet. Men den kan ikke måle seg med det norske myndigheter har presentert, og ekspertene frykter at det er «for lite – for sent».

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

President Jair Bolsonaro har fått kraftig kritikk for sin opptreden under korona-pandemien. Foto: SERGIO LIMA

Forvirrende politiske signaler

Brasils president Jair Bolsonaro har i ukevis avvist at koronaviruset representerer noen fare for landet. Og under et møte med sin amerikanske kollega Donald Trump forrige helg, sa han følgende:

– De siste par årene har vi selvsagt hatt våre kriser. Men mye av dette har vært fantasi, og korona er ikke det mediene prøver å gjøre det til.

Og sist søndag deltok presidenten i en politisk massemønstring i hovedstaden Brasília, der han håndhilste på mange tilhengere og tok selfie sammen med dem.

Mindre enn et døgn senere ba Rios guvernør befolkningen om å holde seg innendørs.