Brasils president er i karantene

– President Bolsonaro vil være i karantene i sin residens i hovedstaden Brasil til over helgen, skriver storavisen Estadão i São Paulo.

Avisen viser til en ikke navngitt kilde i presidentens medisinske stab, som sier at presidenten må være i isolasjon i sju dager etter å ha vært i kontakt med en person som har testet positivt for koronavirus.

Flere personer som deltok på møter sammen med Bolsonaro i USA forrige helg har nå avlagt positiv test.

Møter med Trump

En stolt kommunikasjonsminister, Fabio Wajngarten (helt til høyre) la ut dette på sin Twitter-konto etter sitt møte med Donald Trump. Nå er tweeten fjernet.

En brasiliansk delegasjon med Bolsonaro i spissen møtte USAs president Donald Trump og hans medarbeidere i Palm Beach, Florida.

Av dem som deltok på møtene er fire personer bekreftet smittet med korona: Brasils fungerende USA-ambassadør, ordføreren i Miami, og to av Bolsonaros nære medarbeidere: hans advokat og hans kommunikasjonsminister Fabio Wajngarten.

Sistnevnte har fått stor oppmerksomhet fordi han har lagt ut et bilde på Twitter der han står like inntil den amerikanske presidenten. Tweeten er nå fjernet.

Vil Trump la seg teste?

Det store spørsmålet etter at saken ble kjent på fredag er selvsagt om også den amerikanske presidenten vil la seg teste for korona. Og på et møte med pressen fredag sa Donald Trump at han «mest sannsynlig» vil gjøre dette.

Presidentene Jair Bolsonaro og Donald Trump møttes i Miami, Florida forrige helg. Foto: ALAN SANTOS - PRESIDENCIA DA RE / Reuters

Saken har vakt enorm oppsikt her i Brasil, etter at president Bolsonaro i ukevis har avvist at koronaviruset representerer noen fare for landet. Så sent som på møtet med Trump i USA uttalte han følgende:

– De siste par årene har vi selvsagt hatt våre kriser. Men mye av dette har vært fantasi, og korona er ikke det mainstream-mediene prøver å gjøre det til.

Raseri mot Bolsonaro

Presidentens uttalelser har vakt raseri hos mange brasilianere, og kommentarene på sosiale medier var bitende da meldingen kom på fredag om at han skulle være smittet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vår president er slik en vits at han har greid å bi den første presidenten i verden som blir smittet med koronaviruset – praktisk talt dagen etter at han har kalt dette «fantasi» og en «mindre krise». heter det i denne Twitter-meldingen.

Men senere på dagen ble det altså meldt at Bolsonaro hadde avlagt en negativ test.

Brasil – hva nå?

Nå er lederen for 210 millioner brasilianere selv i karantene, og må gjennom en ny test – trolig mandag.

Det øker selvsagt usikkerheten og frykten i et land med et svært mangelfullt helsevesen og med bunnskrapte offentlig kasser.

Til nå er det bare rapportert om rundt 160 smittede, og ingen døde, men ekspertene regner med en kraftig økning i tiden fremover.

En arbeider i São Paulo klargjør masker til beskyttelse mot korona. Men Brasil er svært dårlig rustet for et stort utbrudd. Foto: AMANDA PEROBELLI / Reuters

Bolsonaro-regjeringen har til nå vært uvillig til å sette i verk drastiske nasjonale tiltak av den typen vi har sett i Kina, Europa og USA. Men presset øker, og flere av delstatene har satt i verk tiltak som stenging av skoler og utsettelse av enkelte store idrettsarrangementet.

Korona i varme strøk

En mulig forklaring på at Brasil og andre land i Sør-Amerika er mindre rammet av korona enn den nordlige verden, kan være temperaturene.

Covid-19 er et såkalt luftveisvirus, og slike virus smitter lite ved høye temperaturer, slik det er nå på sensommeren her i Sør-Amerika.

Brasils helseminister sier til avisen O Globo at denne årstiden vanligvis ikke er sesong for luftveisvirus, men er bekymret for hva som vil skje når høsten kommer, i april.

Ipanema-stranda i Rio i dag. Fortsatt går livet stort sett som normalt i Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Men selv om antall smittede er få her i Brasil, så er de økonomiske følgene merkbare, med et fall på drøyt 15 prosent på den nasjonale børsen, Bovespa.

Hardest rammet er flyselskapene og reisebransjen, og finansminister Paulo Guedes har lovet å legge frem en tiltakspakke for næringslivet over helgen.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her