Riksrettstiltalen mot Trump er vedtatt

Men Senatet møtes ikke før 19. januar. Det gjorde Senatets flertallsleder Mitch McConnell klart i kveld.

Han sier nei til å kalle inn Senatet før det planlagte møtet 19. januar. Det er dagen før Joe Biden tas i ed som president.

Dermed er det ingen mulighet til å få avsluttet denne riksrettssaken før Trump er gått av som president. Det kreves to tredjedels flertall i Senatet for en fellende dom.

Solid flertall for riksrett

232 kongressrepresentanter stemte for riksrettstiltalen, 197 stemte mot.



Tiltalen er vedtatt, sa speaker Nancy Pelosi (D).

Ti republikanere støttet tiltalen. Det er ikke så mange at det vil legge noe tungt press på republikanerne i Senatet.

Republikanernes minoritetsleder: Trump har ansvaret

Republikanernes minoritetsleder Kevin McCarthy har lenge vært en av støttespillerne for Trump i Kongressen. Han oppfordret sine republikanske kolleger til ikke å støtte riksrettstiltalen.

Men samtidig sa han at «Trump har ansvaret» for angrepet på Kongressen sist onsdag.

– Han burde umiddelbart ha tatt avstanden fra mobben da han så hva som foregikk, sa McCarthy.

Minoritetsleder Kevin McCarthy (R) stilte sine republikanske partifeller fritt til å stemme som de selv ville når det gjelder riksrettstiltalen mot Trump. Foto: Win Mcnamee / AFP

Han kalte angrepet «udemokratisk, uamerikansk og kriminelt». Likevel gikk han mot riksrett.

– En stemme for riksrett vil splitte denne nasjonen enda mer. En stemme for riksrett vil blåse liv i flammene fra den partipolitiske splittelsen, sa McCarthy.

Han mener også at det er for lite tid igjen til å gjennomføre en riksrettsprosess.

Han, og mange av hans partifeller, argumenterte for at en riksrettssak nå bare vil forlenge splittelsen av nasjonen.

– Presidenten er en fare for nasjonen

Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi (D), er grunnleggende uenig.

I sitt åpningsinnlegg sa Pelosi at «presidenten utgjør en fare for friheten, selvstyret og for rettsstaten».

– Han må gå. Han er en klar og vedvarende fare mot den nasjonen vi alle elsker, sa demokratenes leder i underhuset.

Speaker Nancy Pelosi (D) var skeptisk til å starte den første riksrettsprosessen mot Donald Trump. Denne gangen var hun ikke i tvil om at det var nødvendig når visepresident Mike Pence ikke ville avsette Trump ved å bruke det 25. grunnlovstillegget og erklære presidenten som uegnet til å styre landet. Foto: Alex Brandon / AP

Republikansk støtte til riksrett

Allerede før kveldens debatt i Representantenes hus var det klart at minst fem republikanere ville støtte riksrett.

Disse er Liz Cheney, Adam Kinzinger, John Katko, Fred Upton og Jamey Herrera Beutler.

Under debatten ble det dessuten klart at Dan Newhouse fra delstaten Washington ville støtte tiltale mot presidenten.

– Sist uke forelå det en trussel rett utenfor Kongressen, og han gjorde ingenting for å stoppe dem, sa Newhouse.

Han tok også selvkritikk.

– Andre, inkludert meg selv, er ansvarlige for ikke å ha sagt klart ifra tidligere. Før presidenten feilinformerte og oppildnet en voldelig mobb som rev ned det amerikanske flagget og brutalt julte opp kongressens politi.

Argumentene mot riksrett

Motstanderne av riksrett argumenterte langs ulike linjer. Enkelte svorne Trump-tilhengere mener at initiativet er utslag av hevnlyst.

– Men tørsten etter å ødelegge Trump vil ikke bli slukket, selv om dere lykkes i å dømme Trump. For i stedet for å stanse Trump-toget, vil bevegelsen hans vokse seg sterkere, for dere vil ha gjort ham til en martyr. Sa Andy Biggs (R) fra Arizona.

Leder for den konservative, republikanske Freedom Caucus i Kongressen, Adam Biggs var en av de klareste stemmene mot riksrett under debatten i dag. Her fra et møte med pressen utenfor Kongressen 3. desember i fjor. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Andre kritiserte Trump, men mener det er viktigere å samle landet nå.

– Dette bidrar ikke til å forene landet. Dette er ikke veien for å hjelpe nasjonen til å håndtere de tragiske hendelsene sist uke, hendelser vi alle fordømmer, sa Jim Jordan (R) fra Ohio.

– Det handler ikke lenger om riksrett. Det handler om å sette en strek over presidenten og alle som er uenige med dem. Ayatollaen kan tvitre, det kan ikke presidenten, sa Jordan.

Handler ikke bare om 6. januar

Men dette handler ikke bare om stormingen av Kongressen 6. januar.

Samme kveld som stormingen hadde foregått stemte 147 republikanere mot Bidens seier i en eller flere delstater.

Dette er folkevalgte som enten tror på Trumps løgn om at «valget ble stjålet», eller de frykter reaksjonene fra egne velgere ved mellomvalget i 2022 hvis de går imot Trump nå.