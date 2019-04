Reuters: President Omar al-Bashir går av

Ifølge AP som har snakket med to sudanske tjenestemenn, så er det de militære som har tvunget presidenten til å gå av.

Produksjon- og økonomiminister i Nord-Dafur skal ha bekreftet at det «er igangsatt samtaler om å forme et militært styringsråd som skal ta over makten etter at presidenten gikk av», skriver nyhetsbyrået AFP.

– Hæren i Sudan vil komme med en viktig kunngjøring snart. Vent på det, sa en nyhetsanker i Sudan tidlig torsdag morgen uten å komme med detaljer, skriver AFP.

Flere nyhetsbyråer melder også om vitner som forteller at de militære har gått til angrep på kontorer til medlemmer av presidentens parti. Presidenten skal ha blitt satt i husarrest, ifølge CNN.

Det ryktes om statskupp og øyenvitner skal ha sett flere militære kjøretøyer ankomme hærens hovedkvarter torsdag morgen. Foto: AP

75-åringen har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker å bli sittende som president minst frem til valget i april neste år. Nå har derimot pipen ha fått en annen lyd.

Fakta om Omar Hassan al-Bashir Ekspandér faktaboks * Sudansk offiser og politiker, statsleder i Sudan siden 1989. * Født 1. januar 1944. * Utdannet fra militærakademier i Egypt og Sudan. I 1960 sluttet han seg til den sudanske hær. Han tjenestegjorde i den egyptiske hær under Oktoberkrigen i 1973 og var sentral i det sudanske forsvarets kampanje i Sør-Sudan. * Tok makten i et statskupp i 1989. Utnevnte seg selv til president i 1993. Valgt til president uten motkandidat i 1996. Gjenvalgt i 2000. * Gikk av som hærsjef for å kunne stille som kandidat til presidentvalget i april 2010, som var landets første flerpartivalg på 24 år. Han vant med nærmere 70 prosent. * Ved presidentvalget i april 2015 ble han gjenvalgt med 94,05 prosent av stemmene. Flere opposisjonspartier boikottet valget fordi de mente det ikke ville blitt fritt og rettferdig. * Erklærte unntakstilstand 22. februar etter omfattende demonstrasjoner mot regimet. 28. februar ble han presset til å trekke seg fra ledelsen for sitt parti Nasjonal Kongress. * Står for en islamistisk politikk med innføring av sharialover på nasjonalt nivå. * Undertegnet i 2005 en fredsavtale med opprørsbevegelsen SPLM i Sør-Sudan, noe som ledet til at Sør-Sudan ble selvstendig i 2011. * Tiltalt i 2009 av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser og folkemord under konflikten i Darfur. (Kilde: snl, NTB)

Tusenvis av demonstranter er samlet utenfor hærens hovedkvarter i hovedstaden Khartoum, med krav om presidentens avgang. Ifølge nyhetsbyrået har ønsket deres nå gått i oppfyllelse.

– Regimet har falt, roper innbyggerne mens de danser i gatene, skriver Reuters.

Samtidig sier en av protestens lederne at de ikke kommer til å akseptere et militært styringsorgan.

Øyenvitner opplyser til nyhetsbyrået AFP at flere militære kjøretøyer med soldater ankom hærens hovedkvarter i de tidlige morgentimene. Det samme hovedkvarteret er president Bashirs residens, og forsvarsdepartementet holder også til i bygningen. En militærkilde opplyser til DPA at pansrede kjøretøy har omringet stedet.

President Omar al-Bashir har styrt landet med jernhånd siden han kuppet makten i 1989. Foto: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Omkring 50 drept

Høye matpriser og stor inflasjon har skapt stor uro i den afrikanske stormakten Sudan de siste. Tusenvis har siden desember i fjor tatt til gatene for å demonstrere mot regime og for presidentens avgang i det lukkede landet.

Ifølge NTB skal omkring 50 ha blitt drept i uro og sammenstøt.

Rundt 50 personer skal ha blitt drept i uro og sammenstøt under demonstrasjonene i Sudan. Foto: - / AFP

– Jeg håper revolusjonen vår vil seire, sa Alaa Salah, en av lederne for demonstrasjonene, til AFP før det ble klart at presidenten går av.

Bildet på Twitter av den kvinnelige lederen har siden publiseringen gått viralt på det sosiale mediet.

Den norske, amerikanske og britiske ambassaden i Khartoum oppfordrer myndighetene om å komme med en troverdig plan for overføring av politisk makt, heter det i en uttalelse.

Siktet for folkemord

Presidenten er blant annet siktet for folkemord og krigsforbrytelser av Den internasjonale domstolen (ICC). Til tross for at domstollen utsendte en arrestasjonsordre for åtte år siden, har presidenten fått fortsette å reise verden rundt som en fri mann og beholdt stillingen som president, ifølge The Guardian.

Noen nøkkelbegivenheter i Sudans historie Ekspandér faktaboks 1821: Det osmanske riket erobrer den nordre delen av Sudan 1899-1955: Sudan er under britisk- og egyptisk herredømme 1956: Landet blir erklært uavhengig 1983: President Numeiri innfører sharialov i landet 1989: Omar al-Bashir kommer til makten gjennom et blodig statskupp 2003: Konflikten i Dafur-regionen starter 2009: Den internasjonale domstolen sikter Omar al-Bashir for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Dafur-konflikten 2011: Sør-Sudan blir en selvstendig stat etter år med krig mot myndighetene i nord. 2015: Omar al-Bashir vinner valget og sikrer seg fire nye år som president. Valget blir kritisert av de fleste vestlige stater. 2018: Protester om høye brødpriser bryter ut. 2019: Presidenten erklærer uttakstilstand og sparker samtilige regjeringsmedlemmer i et forsøk på å roe ned protestene. (Kilde: BBC)

Landet ble i 2011 delt i to mot presidentens vilje, som del av en fredsavtale der 99 % av befolkningen i Sør-Sudan stemte for splittelse.

Delingen av Sudan kom som følger av en borgerkrig mellom myndighetene i nord og frigjøringsbevegelsen i sør. I 2013 brøt det ut en ny, voldelig konflikt, denne gangen innad i Sør-Sudan. Den fire og et halvt år lange konflikten har ført til at rundt 1,9 millioner er på flukt i landet og ytterligere to millioner har flyktet til nabolandene, ifølge Flyktninghjelpen.