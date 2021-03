Rekordrask asteroide passerer jorden søndag ettermiddag

Den har en diameter på rundt 914 meter og er den største asteroiden som vil passere nær jorden i år.

Selv om romfartsorganisasjonen Nasa kaller 2001 FO32 for potensielt farlig, er det ingen fare for at den vil utgjøre en kollisjonsfare der nærmeste århundrer.

– Vi har svært nøyaktig kjennskap til 2001 FO32s bane rundt sola, sier Paul Chodas, som leder Nasas Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), til AFP.

Kan være synlig

Asteroiden vil være nærmest jorden klokken 17.03 (norsk tid) søndag. Hvis man har et teleskop, kan man se den passere, skriver CNN.

For nordmenn blir det ikke mulig.

– Amatørastronomer på den sørlige halvkule og sør på den nordlige halvkule kan se den, sier Chodas.

For forskere er en slik nær passering en god mulighet til å se på hva som skjedde da solsystemet vårt ble dannet.

De bruker et teleskop for å se på det infrarøde spekteret til 2001 FO32. Deretter sammenligner de det de finner med spekteret i meteoritter på jorden.

Dermed kan forskerne finne ut hvilke mineraler asteroiden består av.

– Vi prøver å drive geologi med teleskop, sier Vishnu Reddy ved universitet i Arizona.

Nasas teleskop på Hawaii bil bli brukt til å måle det infrarøde spekteret til 2001 FO32 når den passerer jorden. Foto: HANDOUT / AFP

31 år til neste gang

2001 FO32 ble oppdaget for 20 år siden, derav 2001-delen i navnet.

Asteroiden beveger seg rundt solen med en omløpstid på 810 dager. Først i 2052 vil den være i nærheten av jorden igjen.

Astronomer har sett på neste passeringer og kommet til at den vil være i nærheten av jorden fem ganger frem til år 2185. Hver gang skjer passeringen i slutten av mars, skriver Spacereference.org.

Noe av det som gjør 2001 FO32 spesiell, er at den vil passere forbi jorden med en fart på 34,4 kilometer per sekund, eller 124.000 km/t.

Normalt beveger asteroider og kometer i vårt solsystem seg med en fart på 19 kilometer per sekund, eller 69.000 km/t/t, skriver Nasa.

Langt fra den raskeste

Selv om 2001 FO32 er rask til å være asteroide, er den langt fra det raskeste objektet som har vært innom solsystemet de senere år.

Det mystiske objektet Oumuamua, som ble oppdaget i 2017, beveget seg langt raskere.

Oumuamua hadde på det raskeste en fart på 87,4 kilometer per sekund, eller over 315.000 km/t, skriver Nasa.

Vår egen planet, jorden, beveger seg rundt solen med en fart på 30 kilometer i timen, eller 107.800 km/t