Putin takket for støtten etter valgskred

Ved 21-tiden norsk tid søndag, to timer etter at valglokalene stengte, dukket Putin opp foran tilhengerne sine på Manezh-torget i Moskva og takket for støtten som ledet ham fram til seieren.

Putin ledet an folkemengden som taktfast ropte «Russland, Russland».

Han vektla at det nå er viktig at russerne står samlet, og at valgresultatet er en anerkjennelse av det han har fått til de siste årene.

– Det er svært viktig at vi får de som støttet de andre kandidatene på vår side. Det trengs samhold for å gå videre framover, sa Putin.

Han lovet at landet har en lysende fremtid foran seg.

Flere stemte enn i 2012

Tall fra den sentrale valgkommisjonen viser at Putin har fått over 76,7 prosent etter at 99 prosent av stemmene er talt opp. Ved forrige valg i 2012 fikk Putin 63,6 prosent oppslutning.

Dermed er det klar at Putin vil dominere russisk politikk i seks nye år.

Ifølge valgkommisjonen ligger Kommunistpartiets Pavel Grudinin an til å få 13,2 prosent av stemmene, mens det liberaldemokratiske partiets Vladimir Zjirinovskij får 6,7 prosent, melder nyhetsbyrået Tass.

Oppdaterte tall mandag morgen viser at oppslutningen om valget har vært 67 prosent. Det er en oppgang fra forrige gang, da valgdeltakelsen var 65,3 prosent.

Oppslutningen varierer fra distrikt til distrikt.

GOD DELTAKELSE: I dette valglokalet i sentrum av Moskva har det vært en jevn strøm av velgere i hele dag. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Viktig for Putin

Rett før valget oppfordret president Vladimir Putin alle russere til å stemme, slik at han får en legitim seier.

Søndag hadde han følgende melding da han avga sin stemme:

– Jeg vil være fornøyd med et hvilket som helst resultat som gjør at jeg kan fortsette som president, sa Putin. Han tilføyde at han er sikker på at programmet som han tilbyr er det beste for Russland.

Putin stilte mot sju andre kandidater, men han viste seg suveren i forhold til dem.

På meningsmålinger har han fått om lag 70 prosent oppslutning den siste tiden.

Har fått 2500 meldinger om valgfusk

I løpet av valgdagen er det blitt meldt om flere tilfeller av valgfusk i det russiske presidentvalget.

Den sentrale russiske valgkommisjonen undersøker nå hva som skjedde i Ljubertsy som er en del av Moskva fylke. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Der ble det oppdaget at noen forsøkte å legge flere stemmesedler enn den ene som er tillatt per person ned i en stemmeurne.

Alle stemmene i urnen ble erklært ugyldige.

Også et annet sted i Moskva-området skal det ha skjedd noe liknende, melder det russiske nettstedet RT.

Aktivister og organisasjoner som følger presidentvalget i Sibir, sier at observatører har blitt nektet adgang til valglokaler flere hundre steder

Den uavhengige russiske valgobservatøren Golos sier den har fått melding om over 2500 tilfeller av fusk i forbindelse med søndagens presidentvalg.

VIKTIG DAG: Myndighetene i Moskva forsøkte å skape feststemning rundt mange av valglokalene søndag. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Presset til å stemme

Den russiske valgkommisjonen sier at de at tiltakene som er innført for å få flere til å avgi stemme, er i tråd med russisk lov.

Fra en rekke hold har det blitt hevdet at arbeidsgivere har presset sine ansatte til å stemme.

Valgkommisjonssjef Ella Pamfilova sier tjenestefolk rundt om i landet har handlet raskt for å sørge for et legitimt valg, og hun understreker at alle påstander om valgfusk vil bli etterforsket.

Den fremste opposisjonskandidaten Aleksej Navalny ble utestengt fra valget.

Hans organisasjon har hatt 33 000 frivillige observatører ute valglokalet, og hevder at det aldri før har vært så mye uregelmessigheter.

Navalny oppfordret russerne til å boikotte presidentvalget, men han ser ikke ut til å ha fått særlig gjennomslag for denne aksjonen.