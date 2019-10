– Denne avtalen kommer til å gjøre det slutt på blodsutgytelsen i dette området, sa den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov da maratonmøtet mellom de to presidentene var over etter fem timer.

Avtalen går ut på at Tyrkia skal opprette en sone som er 30 kilometer bred inne på syrisk territorium.

Dette er sikkerhetssonen som tyrkerne lenge har snakket om.

LANGVARIG: Presidentene Recep Erdogan og Vladimir Putin hadde harde og vanskelige samtaler om situasjonen i Syria. Foto: SERGEI CHIRIKOV

Den kurdiske YPG-militsen skal få noe tid på seg til å komme ut fra området.

Men allerede fra i morgen midnatt skal russiske militærpoliti og syriske grensevakter patruljere området utenfor sonen på 30 kilometer.

Dermed ser det ut til at både Tyrkia, Syria og Russland har fått noe i forhandlingene i dag, og at faren for direkte militære sammenstøt har blitt noe mindre.

Men alt avhenger av hvordan avtalen kommer til å fungere i praksis.

Store motsetninger

Russland har i flere år vært den viktigste militære og politiske støttespilleren for Syria president Bashar al-Assad.

NÆR ALLIERT: Et russisk kamphelikopter deltar i krigen i Syria. Foto: MAXIME POPOV / AFP

Russland har spesielt bidratt med bombefly og kamphelikoptre, i tillegg til militære rådgivere og militærpoliti.

Da USA nylig trakk mesteparten av sine styrker ut av den nordlige delen av Syria, rykket syriske regjeringsstyrker sammen med russiske militære inn for å fylle opp tomrommet.

De siste dagene har russiske myndigheter gjentatte ganger sagt at den tyrkiske sikkerhetssonen er et brudd på Syrias rett til å kontrollere sitt eget territorium.

Mens Tyrkia på sin side har understreket at det skal opprettes en tretti kilometer bred sikkerhetssone langs hele landets 444 kilometer lange grense mot Syria.

KLAR TIL KAMP: Tyrkiskstøttet milits har vært med på å opprette deler av sikkerhetssonen som Tyrkia vil ha inne i Syria. Foto: BAKR ALKASEM / AFP

Men på tross av motsetningene, så har Putin og Erdogan vært i stand til å holde en løpende dialog om det som skjer.

Begge parter ønsker å unngå at det blir direkte kamper mellom de to landenes styrker som nå står rett overfor hverandre.

Hard kritikk fra Assad

Den syriske presidenten Bashar al-Assad besøkte i dag syriske regjeringsstyrker i Idlib-provinsen. Der har opprørsstyrker, noen av dem tyrkiskstøttede, fortsatt delvis kontroll.

VIL HA TYRKERNE UT: Syrias president Bashar Al-Assad besøkte i dag fronten i den nordlige delen av landet og kom med hard kritikk av Tyrkias leder.

Presidenten er svært kritisk til sikkerhetssonen som Tyrkia vil opprette inne på syrisk territorium.

– Erdogan er en tyv. Han har plyndret fabrikkene, hveten og oljen, og i dag plyndrer han også landet, sa Assad til det statlige syriske nyhetsbyrået Sana.

Våpenhvile går ut i kveld

USA var med på å forhandle fram en våpenhvileavtale som nå har vart i fem dager.

Men i kveld går den ut, og president Erdogan sa tidligere i dag at den tyrkiske hæren er klar til å sette i gang militæraksjonen for fullt igjen, hvis ikke de bevæpnede kurdiske styrkene trekker seg ut fra grenseområdet slik de skal.

Franske myndigheter har gått inn for å forlenge våpenhvilen, men det har ikke kommet signaler fra den tyrkiske presidenten om at han er interessert i en slik løsning.