Pubene får stenge senere når Harry gifter seg

I stedet for å stenge baren og lukke dørene klokken 23, slik de pleier, skal pubene få holde åpent to timer lenger. Både kvelden før bryllupet og på selve bryllupsdagen blir det dermed skjenking til klokken 1.

Nasjonal feiring

– Det kongelige bryllupet er en anledning for lokalsamfunn over hele landet vil komme sammen og feire denne store og lykkelige dagen for kongefamilien og nasjonen. Det er tydelig at folk stiller seg bak tanken om litt ekstra tid til å skåle for Prins Harry og Meghan Markle på denne dagen for nasjonal feiring, sa Rudd da hun kunngjorde det ventede unntaket fra skjenkeloven.

Paret gifter seg 19. mai i St. Georgs kapell på Windsor slott vest for London. Bryllupsdagen er for øvrig samme dag som den engelske cupfinalen. Paret har valgt et

Jan Erik Mustad sier dette er et signal om at britene ønsker at denne helgen og bryllupet skal bli en nasjonal feiring. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

tidspunkt på dagen som ikke skal kollidere med det som for mange er et vel så viktig punkt på kalenderen – og en god anledning til å gå på puben, enten man skal feire eller drukne sorgene.

– Dette er et signal om at de ønsker å gjøre denne helgen og bryllupet til en nasjonal fest og markering, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i britiske studier på Universitet i Agder, til NRK.

– Blir ikke bedre for britene

Han forteller at det vil bli mye uteserving på pubene og festliv i gatene.

– Det er nok denne helheten som innenriksminister Rudd ønsker å bidra til med å utvide åpningstidene med to timer akkurat denne fredag før bryllupet 18. mai og lørdag 19. mai når da også den engelske cupfinalen går av stabelen, sier Mustad.

– Denne koblingen mellom engelsk fotball, pubkulturen og at en prins gifter seg – noe særlig bedre blir det ikke for britene.

Fornøyde pubeiere

Den nasjonale øl- og pubforeningen er uansett glad for å få holde kranene og dørene åpne lenger enn vanlig.

– Dette lar nasjonen feire og skåle til Harry og Meghan på en forsvarlig måte, samtidig som vår sektor får et betimelig løft, sier foreningens leder, Brigid Simmonds.

En lovendring fra 2005 åpner for å gjøre unntak fra skjenkebestemmelser ved «viktige internasjonale, nasjonale eller lokale anledninger». Skjenketiden ble utvidet da prins William giftet seg med sin Kate i 2011 og i forbindelse med dronningens 90-årsdag for to år siden. I 2005 ble det også åpnet for å gi skjenkeløyver uten tidsbegrensning, men mange puber stenger fortsatt klokken 23.