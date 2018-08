Prorussisk opprørsleder drept av bombe

Det er et lokalt nyhetsbyrå som støtter den prorussiske opprørsbevegelsen som melder om at Aleksandr Zakhartsjenko (42) i ettermiddag ble drept i en eksplosjon på en restaurant i sentrum av hovedbyen Donetsk.

Ifølge det russiske utenriksdepartementet er det ukrainske regjeringsstyrker som står bak angrepet som endte med døden for den prorussiske opprørslederen.

Den ukrainske etterretningstjenesten hevder derimot at drapet og attentatet kommer som følge av er et internt oppgjør opprørerne imellom og deres russiske støttespillere.

Representanter for den prorussiske separatistbevegelsen sier at de har arrestert et ukjent antall personer som de mener har tilknytning til attentatet.

Ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AFP har politiet sperret av

området rundt bygningen hvor eksplosjonen skjedde.

Selvutnevnt leder

Aleksandr Zakhartsjenko var en av de første som grep til våpen for å kjempe mot de ukrainske regjeringsstyrkene i etterdønningene av fallet til den prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj.

Han var også sentral da de prorussiske opprørerne i Øst-Ukraina i mai 2014 erklærte opprettelsen av Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk, og han ble senere valgt til president for Donetsk-republikken i et omstridt valg. Verken valget eller folkerepublikken er internasjonalt anerkjent.

Zakhartsjenko har vært en selvskreven og ubestridt leder og han har ført en hard linje overfor de ukrainske myndighetene

Mange drept i bitter maktkamp

Flere enn 10.000 personer har mistet livet i den bitre og væpnede maktkampen om Øst-Ukraina.

Zakhartsjenko er den mest høytstående blant en rekke separatistpolitikere og kommandanter som er drept de siste årene.

Talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet sier at våpenhvilen som den ukrainske regjeringen har ønsket med opprørerne nå vil være vanskeligere å oppnå.