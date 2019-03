Problemer med Facebook i flere land

En oversikt over nøyaktig hvilke områder som er rammet finner du her.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters bekrefter Facebook at de er kjent med at brukere har problemer med å logge inn, kommentere innlegg og bruke chatten Messenger. De sier at de jobber med å løse problemet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Årsaken til de tekniske problemene er foreløpig ikke kjent, men noen brukere har lagt ut bilde av en melding der det står at Facebook er nede på grunn av nødvendig vedlikehold.

Les også: Brystpumpen ble for mye for Facebook

«Hacking?»

I sosiale medier er det mange som spekulerer i hva som kan være årsaken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«I en tid med 24/7 tilgjengelighet er dette enestående. Hva skjer? Nye oppdateringer? Hacket? Overbelastet server?», skriver en bruker på Twitter.

Flere norske brukere melder også om at de ikke klarer å logge inn.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På nettsiden «Downdetector» kan man se hvor mange rapporteringer om feil eller problemer det har kommet inn den siste tiden.

Siden viser at det for Instagram har kommet inn over 12.000 rapporteringer de siste timene, mens det tilsvarende tallet for Facebook er over 11.000.

Humor i «krisen»

Mange kommenterer ironien i av noen av de største sosiale mediene i verden må bruke konkurrentene sine til å holde brukerne oppdatert.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Og når «alle» trekker over til Twitter blir det mye humor:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.