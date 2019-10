Prins Harry saksøker aviser for hacking

– Krav er levert inn på vegne av Hertugen av Sussex til retten angående ulovlig avlytting av voicemail-meldinger, sier talskvinnen, som ikke vil gi flere detaljer.

Selskapet News Group Newspapers, som eier avisene The Sun, The Sun on Sunday, The Times og The Sunday Times, bekrefter overfor Sky News at de er et av selskapene som er saksøkt.

MGN limited, som eier Daily Mirror, Sunday Mirror og The Sunday People er ifølge rettspapirer det andre selskapet som er saksøkt.

Ifølge The Guardian er det i praksis The Sun og Daily Mirror som har vekket prinsens harme.

The Guardian skriver at rettspapirene ble levert inn forrige fredag, men først er blitt kjent nå.

Det er ikke kjent når hackingen skal ha funnet sted, eller hvilken telefon som er blitt hacket.

Også Meghan saksøker

Opplysningene om at Harry har gått til sak kommer tre dager etter at det ble kjent at hans kone, Meghan, har saksøkt Mail on Sunday.

Hun saksøker utgiveren av avisen for brudd på loven om opphavsrett, misbruk av privat informasjon og brudd på personvernet.

Grunnen er at avisen har trykket et brev fra Meghan til hennes far, der datteren ber ham om ikke lenger å stille opp for mediene.

Sterkt angrep fra prins Harry

I forbindelse med Meghans søksmål gikk prinsen til et hardt angrep mot den britiske tabloidpressen.

Han sa at han «ikke lenger stilltiende kan være vitne til hennes lidelse».

Prins Harry anklaget enkelte medier for å føre «en kampanje mot enkeltpersoner, uten tanke for hvilke konsekvenser dette kan får».

Han sammenlignet skriveriene om Meghan med den behandlingen hans egen mor, prinsesse Diana, i sin tid fikk.

– Min dypeste frykt er at historien skal gjenta seg, skriver han.