Prins Harry hevder han drepte 25 mennesker som soldat i Afghanistan

I boka skriver prins Harry at han drepte 25 mennesker da han tjenestegjorde i Afghanistan. Han var på oppdrag i landet i to omganger.

– Jeg visste alltid hvor mange fiender jeg hadde drept. Og det var essensielt for meg å ikke være redd antallet. Blant de mange tingene jeg lærte i Forsvaret, var det viktigste at man er ansvarlig for sine egne handlinger, skriver han, ifølge Sky News.

Flere britiske medier har fått tak i boka etter at den spanske versjonen kom ut på markedet ved en feil.

– Så mitt nummer: 25. Det var ikke noe som fylte meg med tilfredsstillelse, men jeg skammet meg heller ikke.

Tok kokain som 17-åring

Prinsen innrømmer også å ha tatt kokain da han var 17 år. Han fikk en stripe av venner, men ble ikke hekta.

– Det var ikke spesielt moro, og gjorde meg ikke så glad som andre syntes å bli. Men det fikk meg til å føle meg annerledes, og det var målet mitt. Å føle. Å være annerledes.

Før bokutgivelsen har prinsen latt seg intervjue av både ITV i Storbritannia og CBS i USA. Begge intervjuene gikk på lufta søndag kveld.

– Det hadde ikke behøvd å bli som det har blitt, sa prinsen om at han sa fra seg sitt kongelige virke og flyttet til USA.

– Jeg vil gjerne ha faren min tilbake. Jeg vil gjerne ha broren min tilbake.

Prins Harry kommer med sterke beskyldninger mot broren og arveprins William i selvbiografien sin. Foto: DOMINIC LIPINSKI / AFP

Tittelen Spare spiller på det engelske uttrykket the heir and the spare - arvingen og reserven.

Sterke beskyldninger

I biografien forteller prins Harry at broren William skal ha gått til fysisk angrep på ham i 2019, da de kranglet om Harrys kone Meghan. Prins William skal ha ment at Meghan var vanskelig og frekk.

Det er ventet at bokutgivelsen blir nok en prøvelse for det britiske kongehuset, men mange briter er lei av det de opplever som stadig sutring fra eksilprinsen.

På spørsmål fra NRK om de skal lese boka, får NRK tydelige svar fra tilfeldige briter.

– Nei, sier både Loveday Maynor og datteren Minna.

– De forlot landet. Så hvorfor er det fortsatt så mye snakk om dem, spør moren retorisk.

– De har fått betalt millioner av pund for å fortelle historien sin på Netflix, sier datteren, som mener det ikke er behov for en bok i tillegg.

Folk vil frata Harry tittelen

Hver fjerde brite har fått et verre inntrykk av Harry og Meghan etter serien, ifølge en måling YouGov har gjort for The Times. Bare 7 prosent har fått et bedre inntrykk av paret.

44 prosent mener tittelen Hertugen av Sussex bør fjernes. Og hele 62 prosent av de spurte sier de har mer sympati for William og Kate enn for Harry og Meghan. Bare 6 prosent har mest sympati for Harry og Meghan.

Men blant de yngste voksne mellom 18 og 24 år er det omvendt. 37 prosent har mer sympati med Harry og Meghan enn med William og Kate, mens 18 prosent mener motsatt.