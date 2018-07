Presidentvalget i Zimbabwe gir håp til skolejenter som ikke har råd til bind

17 år gamle Maria Chadozsa går ikke på skolen når hun har mensen. I likhet med mange kvinner i Zimbabwe, har hun ikke råd til sanitetsbind, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I stedet må hun rive opp en hjemmelaget pute, og bruke innmaten som beskyttelse mot å blø gjennom. Effekten av det improviserte bindet er for dårlig til at ønsker å bruke det på skolen.

Mangelen på et produkt som vi tar for gitt i Norge, kan få store konsekvenser for mange fattige kvinner i Zimbabwe som ikke kommer seg på skolen.

For dyrt for de fleste

Hverken familien eller kjæresten har råd til å kjøpe bind til Chaodza.

I Zimbabwe koster en pakke med bind rundt 5 dollar, omtrent 40 kroner.

– Sanitetsbind er en stor utfordring her fordi de fleste familiene lever på mindre enn én dollar om dagen, sier Catherine Mkwapati, leder for organisasjonen Youth Dialogue Action Network, til Reuters.

Selskaper som produserte hygieneartikler til kvinner i Zimbabwe tidligere, har lagt ned virksomheten sin på grunn av mangel på utenlandsk valuta.

Hygieneartikler som sanitetsbind blir derfor importert fra utlandet, noe som gjør prisene høye i forhold til den gjennomsnittlige lønna i landet.

MÅ HA KONTANTER: – Selv om en slektning i byen sender penger til oss via telefonen, får vi ikke kjøpt noe for pengene. Butikker krever at vi har kontanter, sier 17-åringen Chaodza. Foto: PHILIMON BULAWAYO / Reuters

Bind som et politisk tema

Tilgang på sanitetsbind har blitt en politisk sak i forkant av valget i Zimbabwe, som blir avholdt senere denne måneden.

Auxillia Mnangagwa, førstedamen i Zimbabwe, har blant annet delt ut sanitetsbind til fattige kvinner som en del av valgkampen.

I februar marsjerte også kvinner i Zimbabwe i tog og krevde billigere bind til kvinner.

Flere håper at forholdene vil bedre seg etter kommende valget.

FORTSETTER KANSKJE: Mange tror Emmerson og Auxillia Mnangagwa vil fortsette som president og førstedame etter presidentvalget i Zimbabwe 30. juli. Foto: PHILIMON BULAWAYO / Reuters

– Hvis vi stemmer på den riktige personen til å styre landet vårt, er jeg sikker på at ting vil bli bedre for oss fattige kvinner som har vanskeligheter for å få tak i bind, sier Chaodza.

Parlamentarikere fra opposisjonspartiet til ZANU–PF, det styrende partiet, har oppfordret regjeringen til å investere i hygieneartikkel-industrien og dele ut gratis bind.

– Akkurat som med kondomer bør bind være gratis. Regjeringen må ta verdigheten til jenter og kvinner seriøst, sier Jessie Majome, representant fra opposisjonspartiet MDC.

På grunn av mangel på kontanter på landsbygda, er det vanskelig å få fart på industrien. Uten kunder blir det vanskelig for selskaper å selge produkter nok til å tjene penger til drive økonomisk gunstig.

Må bruke ugress og blader

Mange skolejenter i Zimbabwe er avhengige av tøystykker, blader og gamle aviser donert av lærere ved skolen for å kunne gå på skolen når de menstruerer.

– Noen jenter må bruke ugress og bladet istedenfor bind. Det er ikke bra for helsen, sier Obert Masaraure, leder for den sammenslåtte landsbygdslærerunionen i Zimbabwe til Reuters.

På skolen hans deler også lærere ut gratis bind.

Organisasjonen Youth Dialogue Action Network har også bidratt i arbeidet med å hjelpe unge skolejenter.

– Vi har klart å samle inn ressurser som gjør at vi kan dele ut bind til kvinner og jenter, spesielt til de på landsbygda, sier Catherine Mkwapati fra organisasjonen.

Selger sex for å få råd

Flere kvinner har måttet selge sex for å få råd til sanitetsbind, sier en aktivist til Reuters.

– Noen av jentene og kvinnene er desperate og selger sex for å tjene penger til bind, sier Sarah Chikono, medlem av aktivistgruppa Women of Zimbabwe Arise.

– Men det ender ikke der. Det er alltid tragisk når noen av dem blir smittet med AIDS, sier hun til Reuters.