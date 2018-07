India fjerner tampong-moms etter kampanje

Lørdag presenterte Indias midlertidige finansminister Piyush Goyal nyheten for pressen i New Delhi. Nyheten kommer ett år at den indiske regjeringen innførte momsen, som blir kalt GST, på alle varer, også produkter laget for å absorbere kvinners menstruasjonsblødning, skriver The Mumbai Mirror.

– Jeg er sikker på at alle mødre og søstre vil bli veldig glade for at bind er 100 prosent momsfri, sa Goyal, ifølge Reuters.

Momsen fikk flere til å rase, og demonstranter argumenterte for at momsen ville gjøre det enda vanskeligere å få råd til disse produktene, i et land hvor rundt fire av fem kvinner ikke har tilgang til bind og tamponger over hodet.

Ifølge The Economist er menstruasjon en av de hyppigste årsakene til at jenter slutter på skolen i India. Mange blir tvunget til å bli hjemme fordi de ikke har tilgang til sanitærprodukter.

Underskriftskampanje

I fjor arrangerte parlamentsmedlemmet Sushmita Dev en underskriftskampanje der hun krevde å få fjernet momsen på disse produktene. Hun begrunnet det med av 70 prosent av indiske kvinner ikke har råd til dette. Kampanjen samlet mer enn 400.000 underskrifter.

MOMS I NORGE: I Norge er det 25 prosent moms på hygiene- og sanitærartikler. Foto: Marit Langseth / NRK

– Dette er det mest etterlengtede og viktigste tiltaket for å hjelpe jenter og kvinner til å kunne fortsette på skolen, i jobben, og for å ha god underlivshygiene, sier Surbhi Sing, grunnlegger av organisasjonen Sachhi Saheli, som ønsker å øke bevisstheten rundt menstruasjon.

Ifølge en rapport laget av Unicef og organisasjonen Water Aid går så mange som én tredjedel av jenter i Sør-Asia glipp av skolegang, fordi de mangler tilgang til toalett eller sanitærutstyr.

Også i sosiale medier er folk positive til at momsen nå blir fjernet.

En som kaller seg Nayanika, skriver på Twitter:

«Takk for at momsen er fjernet på bind og tamponger. Ingen trenger å betale ekstra for noe som er påtvunget av biologien. Dette vil bidra til å redusere mensen-fattigdom».

Les mer: Det siste tabuet

Moms i Norge

Flere steder i verden har det de siste årene vært kampanjer for å fjerne moms på sanitærprodukter for kvinner.

Organisasjonen Myna Mahila Foundation arbeider for bedre menstruasjonshygiene i India. I vår ble organisasjonen valgt til å være Foto: Indranil Mukherjee / AFP

I 2016 gikk en gruppe kvinner i New York til sak mot staten fordi den krevde salgsskatt eller moms på bind og tamponger. Kvinnene vant, og siden 1. september 2016 har det ikke vært moms på sanitærartikler for kvinner i den amerikanske staten.

Det siste året har flere av de største kvinnebladene i Australia, som Cosmopolitan, ELLE og Harpers's Bazaar gått sammen om en kampanje mot moms på tamponger og bind.

Også i Storbritannia har tampong-moms vært et tema, senest i år, siden EU-lovgivning har gjort det umulig å redusere momssatsen til 5 prosent.

I Norge er det 25 prosent moms på hygiene- og sanitærartikler.