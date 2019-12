Postsorterings-krangel feller Finlands statsminister

Antti Rinne fra Socialdemokratiske partiet har styrt Finlands koalisjonsregjering siden juni i år. For bare to dager siden avfeiet han muligheten for at han skulle gå av, men etter 25 uker i regjering er det altså over.

Centerpartiet, som sitter i regjering med Rinne fra sosialdemokratiske SPD, sa mandag at de ikke lenger har tillit til statsministeren.

Nå går han altså av, mens resten av regjeringen foreløpig blir sittende.

Statsministeren beskyldt for løgn

Den politiske krisen skyldes en arbeidskonflikt i det finske postverket, Posti. Det meste har handlet om hvem som visste hva og til hvilken tid. Den ansvarlige statsråden, Sipra Paatero, gikk av i forrige uke etter å ha forsvart Posten håndtering av pakkesortererne.

Statsministeren har også blitt kritisert og beskyldt for å ha løyet for Riksdagen om denne saken.

Det begynte med at 700 pakkesorterere i Posten ble flyttet til et datterselskap med en annen avtale. For Postens ledelse var formålet å øke effektiviteten, melder den finske kringkasteren YLE. Men for mange av de ansatte betydde det lavere lønn.

Dette har ført til flere store streiker, også i andre sektorer enn posten.

Hvem visste hva?

Da statsministeren orienterte den finske nasjonalforsamlingen om omorganiseringen, sa han at den nå avgåtte statsråden hadde gjort det klart for Postens ledelse at planene om å flytte de 700 over på en billigere kontrakt ikke var godkjent. Men allerede dagen etterpå sendte Posten ut en pressemelding der det sto at de hadde orientert om planene og at ingen hadde motsatt seg dem.

SPDs nestleder Sanna Marin sier til Yle at hun er klar for å ta på seg ansvaret for å lede regjeringsforhandlingene. Hun sier også at de i første omgang ikke kommer til å forhandle med noen andre partier enn de fem som sitter i den avtroppende koalisjonen.

President Sauli Niinistö skriver i en uttalelse at han takker Rinne for samarbeidet. Han har også bedt regjeringen bli sittende til en ny regjering er klar for å ta over.