President Juan Orlando Hernandez leder når nesten 95 prosent av stemmene er talt opp.

Da 57 prosent av stemmene var telt opp lå hovedutfordreren Salvador Nasralla an til å vinne valget. Valgkommisjonen kunngjorde at de resterende stemmesedlene skulle fraktes til hovedstaden for å telles der og nå krever opposisjonen omtelling av minst 5000 valgurner.

Ifølge Nasralla finnes det bevis for at noen har forsøkt å jukse med valget.

– Vi forsvarer våre stemmer

Maria Martinez støtter opposisjonslederen Salvador Nasralla. Foto: Reuters

– Folket forsvarer vår rett til å styre, forsvarer våre stemmer og forsvarer folkets rettigheter. Hvis ikke vi gjør det, vil det ikke være noen her til å forsvare oss, sier Nasralla-tilhengeren Maria Martinez til nyhetsbyrået Reuters.

Hun står bak brennende bildekk og barrikader i hovedstaden Tegucigalpa.

Nasrallas tilhengere har blokkert veier, satt fyr på bildekk og kastet stein mot myndighetene. Politiet har svart ved å ta i bruk tåregass mot demonstrantene. Minst en person er drept og

minst 20 er såret, ifølge myndighetene.

Nå har politiet og militæret i landet fått utvidet sine fullmakter.

Hæren skal bistå politiet i å opprettholde lov og orden i dette tidsrommet, heter det i en uttalelse fra regjeringen.

En familie løper vekk fra tåregass etter sammenstøt i San Pedro Sula. Foto: Stringer / Reuters

Hevder regjeringen står bak uro

Klokka 23 i går kveld lokal tid trådte portforbudet i kraft. I en periode på ti dager blir det forbudt å bevege seg uten mellom klokka seks på kvelden og seks om morgenen.

Venstrepolitikeren Salvador Nasralla er et kjent fjes i Honduras etter mange år som tv-journalist. Foto: Orlando Sierra / AFP

Tellingen av stemmer skal etter planen gjenopptas lørdag morgen, men Nasrallas opposisjonsallianse nekter å anerkjenne opptellingen hvis ikke det blir gjennomført en ny opptelling i tre av landets regioner.

64 år gamle Nasralla er en tidligere støttespiller av Honduras' tidligere president Manuel Zelaya som ble styrtet i et kupp i 2009.

Ifølge Nasralla er det regjeringens egne folk som har startet plyndring og voldshandlinger under valgprotestene for å rettferdiggjøre portforbudet.

– La meg understreke at det er flere sektorer som har etterlyst et portforbud for å garantere folkets sikkerhet, svarer president Juan Orlando Hernandez.