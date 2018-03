Pornostjerne saksøker Donald Trump – vil ugyldiggjøre hysj-avtale

I februar erkjente Trumps advokat, Michael Cohen, at han betalte Clifford drøyt én million kroner, for at hun ikke skulle fortelle om en affære mellom Trump og Clifford.

Clifford, også kjent som Stormy Daniels, mener at Trump aldri underskrev avtalen, og at den derfor er ugyldig. Ifølge hennes juridiske klage og hennes advokat Michael Avenatti, skal Trumps advokat Michael Cohen ha underskrevet avtalen i stedet for Trump.

BETALTE: Trumps advokat Michael Cohen har fortalt The New York Times at han betalte Stephanie Clifford 130 000 dollar for å inngå en fortrolighetsavtale. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Det var The Wall Street Journal som først omtalte transaksjonen mellom Trumps advokat og pornostjernen, ifølge avisen skal beløpet ha blitt overført bare tolv dager før det amerikanske valget.

– Verken Trump-organisasjonen eller Trumps valgkampapparat tok del i transaksjonen med Clifford, og ingen av dem refunderte betalingen, verken direkte eller indirekte, sa Cohen i en uttalelse.

SAKSØKER: Foto: Skjermdump

I rettsdokumentene hevder Clifford at avtalen er ugyldig ettersom Trump selv aldri underskrev, og det står at Cohen har forsøkt å skremme henne til stillhet så sent som 27. februar.

Frem og tilbake

Affæren med Clifford fant angivelig sted i 2006 på et hotellrom i forbindelse med en golfturnering Trump deltok på, ikke lenge etter at han giftet seg med sin nåværende kone Melania. Trump giftet seg med USAs førstedame Melania Trump i 2005.

Magasinet In Touch publiserte i januar et intervju med Clifford fra 2011 der hun legger ut i detalj om et påstått seksuelt forhold til Trump, skriver NTB. Men etter å ha mottatt pengene har hun nektet for å ha hatt et forhold til Trump.

AFFÆRE?: Stephanie Clifford hevder at hun og Donald Trump hadde en affære i 2006. Foto: Mandel Ngan Ethan Miller / AFP

I slutten av januar trakk Clifford på nytt tilbake påstandene om at hun skal ha hatt et forhold med Trump, og sa at forholdet aldri hadde eksistert.

Men da Cohen 14. februar innrømmet overfor The New York Times at han skal ha betalt summen på 130.000 dollar til Clifford fra egen lomme, sa pornostjernen at hun følte seg fri for å snakke om affæren likevel.

Trump nekter

Trump har gjennom sine advokater hele tiden nektet for at de hadde et forhold.

Under valgkampen i 2016 gikk flere kvinner ut og anklaget Trump for seksuell trakassering. Selv har han omtalt alle anklagene som løgner.