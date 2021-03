– Vi har lenge hatt mistanke om at dette foregår, men nå har vi fått det bevist, sier en av de norske medisinstudentene på Universitet i Gdansk til NRK.

Andreårsstudenten måtte, sammen med 90 av sine medstudenter, gå førsteåret om igjen fordi de strøk på første forsøk.

For ett år med anatomistudier betaler de norske studentene 10.600 PLN (24.000 kroner). Det ga Universitet i Gdansk over to millioner kroner i ekstra inntekter det året.

NRK har vært i kontakt med flere norske medisinstudenter i Polen, men ingen av dem vil stå frem med navn. De er bekymret for at det vil få konsekvenser for deres videre studier.

Glemte å skru av mikrofonen

Det var i etterkant av en digital forelesning på Collegium Medicum på Nicolai Copernicus Universitetet i den polske byen Bydgoszcz, at tre forelesere glemte å slå av mikrofonen.

De trodde de var alene, og snakket om problemet med at for mange medisinstudenter bestod eksamen.

Studentene, som fortsatt var logget på den digitale forelesningen, overhørte professorene skryte av metodene de har for å stryke flest mulig studenter for å samle inn mer penger til universitetene.

– Digitaleksamen gir for mange beståtte eksamener. Dette må vi gjøre noe med, sa en av foreleserne.

Universitet avviser praksisen

En annen av de tre er navngitt av polske medier som Janusz Morys. Han er en tidligere rektor ved det Medisinske Universitetet i Gdansk.

Morys skryter av at han kaller pengene universitetet får inn for hver student som må ga året om igjen, for «Morys-fondet».

Kunnskapsminister Czarnek vil kalle inn rektorene ved de medisinske universitetetene inn på teppet. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Janusz Morys har forklart seg til polske medier. I et intervju med nettstedet Fakty hevder han at ting ble tatt ut av kontekst.

Han sier det som ble diskutert var problemet med at netteksamen har gitt en annen strykprosent enn skoleeksamen, noe som er bekymringsfullt.

Det Medisinske Universitetet i Gdansk, hvor Janusz Morys har vært rektor i åtte år, avviser på sin nettside at praksisen professorene snakker om faktisk foregår.

De skriver at Morys har uttalt seg som privatperson, og ikke som en ansatt ved universitetet. Videre skriver de at det han snakker om ikke forekommer på universitetet.

Kunnskapsministeren reagerer

Det Medisinske Universitet i Gdansk har den største andelen norske studenter i Polen. Det har vært et populært sted å søke til, selv om strykraten for førsteårsstudentene enkelte år har vært 50 prosent.

I fjor da eksamenene ble gjennomført digitalt, var det flere studenter som bestod.

De tre foreleserne som snakket for åpen mikrofon, sa at de må gjøre noe med dette og snakket om hvordan de gjør eksamensoppgavene så vanskelige som mulig, slik at det «bare er genier igjen på fjerdeåret».

Den polske kunnskapsministeren Przemysław Czarnek sier til nettstedet interia.pl at han skal kontakte ledelsen ved begge de involverte universitetene.

– Man kan ikke stryke studentene med vilje for å tjene penger, sier kunnskapsministeren.

– Norske studenter viktig finansieringskilde

– Vi har lenge visst at utenlandske studenter har vært en viktig finansieringskilde for å opprettholde kvaliteten på utdannelsen på disse universitetene, sier Ansa-president Morgan Alangeh. Foto: Ansa

Studentorganisasjonen ANSA jobber med saken. President Morgan Alangeh sier at de fortsatt mener at det er mange gode utdanningsinstitusjoner i Polen.

– Vi har lenge visst at utenlandske studenter har vært en viktig finansieringskilde for å opprettholde kvaliteten på utdannelsen på disse universitetene, sier Alangeh.

Videre sier Alangeh at dersom det viser seg å være sant at studenter blir strøket for å finansiere studiene, må dette endres.

Alengeh forteller at de ha vært kjent med at opptakskravet ved de polske universitetene har vært ganske lavt, og at institusjonene siler ut studentene som ikke er gode nok etter første året.

– Ikke et problem så lenge studentene er kjent med praksisen, sier Alangeh.