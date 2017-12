Flere politikere og militære ledere døde da flyet som var på veg til Smolensk i Russland krasjet da det skulle lande 10. april 2010. 96 mennesker døde, blant annet daværende president i Polen Lech Kaczynski var blant de omkomne.

Alle skulle ha deltatt på en minneseremoni i Katynskogen i Russland, der tusenvis av polske offiserer ble drept av sovjetisk sikkerhetspoliti i 1940 – en massakre som russiske myndigheter helt fram til 1990 nektet for at hadde funnet sted.

Torsdag sa forsvarsminister Antoni Macierewicz i et radiointervju at Russlands president Vladimir Putin må ta ansvar for det som skjedde, ifølge nyhetsbyrået Ap.

– Vil ikke utlevere flyvrak

Macierewicz leder den pågående etterforskningen av styrten, og mener at Russland hindrer at sannheten kommer fram, ved at de ikke vil utlevere flyvraket og de svarte boksene til polske myndigheter.

Forsvarsministeren mener at en ny etterforskning viser at styrten var forårsaket av to eksplosjoner, og ikke av menneskelige feil og tett tåke, som tidligere antatt. Den første etterforskningen ble ledet av både russiske og polske flyeksperter.

Macierewicz sier dette som et svar på Putins årlige tale torsdag formiddag. Putin henviste til eksperter som mener at flykrasjen ikke skjedde på grunn av eksplosjoner, og beskyldte polske politikere for å bruke flystyrten for å øke sin egen popularitet.

– Relasjonen mellom Russland og Polen er viktigere enn den pågående kranglingen innad den polske politikken, sa han.

Les også: Polen graver opp lik for å undersøke flystyrt på nytt

Bestilt av den avdøde presidentens tvillingbror

Det er Polens nåværende nasjonalkonservative regjering med partiet Lov- og rettferdighetspartiet (Pis) som har satt i gang den nyeste etterforskningen.

Partiet ledes av den avdøde presidentens tvillingbror Jaroslaw Kaczynski. Han går fortsatt kledd i svart for å vise at han sørger over tapet av broren som døde i styrten.

Da den første havarikommisjonen var klar i 2011, var han en av mange som var kritisk.

– Rapporten er en vits og en latterliggjøring av Polen. Den er en grov fornærmelse. Rapporten legger all skyld på de polske flygerne og Polen, uten noe som helst bevis, sa Kaczynski.

Statsminister i Polen i 2011 Donald Tusk sa derimot på en pressekonferanse at han aksepterte at Polen må bære hovedansvaret for ulykken. Han pekte da på de polske pilotene og andre som var i flyet.

Men han kalte også rapporten fra den russiske kommisjonen for «ufullstendig», og sa altså at han ville diskutere dette videre med russiske myndigheter.