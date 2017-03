Politikilder: – For farlig å bygge politistasjon i Rinkeby

– Det er altfor farlig å bygge en politistasjon i dette området, sier flere anonyme politibetjenter til svenske SVT.

De snakker om Rinkeby, det belastede området nord i Stockholm hvor politiet i forrige måned måtte avfyre et varselskudd etter at ungdommer kastet stein mot dem.

Ifølge SVT ble den gamle politistasjonen stengt i 2014. Planen var da å bygge en ny stasjon med kapasitet til å huse 240 politibetjenter.

Stasjonen skulle stått klar til sommeren, men fortsatt er ikke et eneste spadetak tatt. En ny stasjon vil nå tidligst kunne stå klar i 2019.

– Tyveri og trusler

Men politibetjentene SVT har snakket med, tror altså ikke at det ville vært trygt.

– Det ville krevd bevoktning døgnet rundt. Det handler om både risiko for tyveri, men også trusler mot personalet som skal jobbe på stasjonen, sier de.

Rinkeby er en bydel i Stockholm med høy andel innvandrere, høy arbeidsledighet og mye kriminalitet. Da NRK var i bydelen i forbindelse med opptøyene i februar, var området preget av brennende biler og steinkastende ungdommer.

OPPTØYER: Politiet redgjorde for situasjonen under opptøyene i februar.

– En skam

Opptøyene startet da politiet var i ferd med å arrestere en etterlyst person. Ungdommer begynte da å kaste stein mot politiet, og en politibetjent ble skadde i armen. Det var i den forbindelse politiet avfyrte et varselskudd. Et dusin biler ble stukket i brann.

Butikkeier Chaimaa Hakam kritiserte da politiet for å ikke ta kontroll over situasjonen.

– At politiet ikke griper inn og får situasjonen under kontroll er en skam, sa Hakam, og la til:

– Jeg trives her. Jeg elsker Rinkeby. Mediene, politiet og politikerne vil ha det til at vi synes synd på oss selv, det gjør vi ikke.

– Rettssystemet er i fare

Men Hakam og resten av innbyggerne i Rinkeby må altså vente lenge på en tydeligere tilstedeværelse fra politiets side.

Konfrontert med påstanden fra polititjenestemennene, får SVT følgende svar fra Politimyndigheten:

– Jeg kan ikke uttale meg ettersom dette er en pågående anskaffelse, sier Göran Strömberg ved Politimyndigheten.

Muhammed Hagi Farah er imam og lokal ildsjel i Rinkeby-Kista. Han syns forsinkelsene er svært uheldig.

– Vi har en svært krevende situasjon akkurat nå, og hele rettssystemet er i fare. Vi trenger politiet her for at folk skal kunne føle seg trygge. En politistasjon er nødvendig fordi det er et viktig samfunnssymbol, akkurat som skolen og helsestasjonen, sier Farah til SVT.