Politiet: Terrorsiktet brite er pågrepet

Lørdag ettermiddag opplyser London-politiet at den terrorsiktede ekssoldaten Daniel Khalife er pågrepet og varetektsfengslet.

Samme morgen, meldte politiet om «bekreftede observasjoner» av 21-åringen i og rundt Chiswick-området i London.

Han ble arrestert i samme område, opplyser politiet i sin oppdatering.

Daniel Khalife vises i et politibilde utgitt av Metropolitan Police Service 6. september 2023. Foto: METROPOLITAN POLICE SERVICE / Reuters

21-åringen er siktet for å ha plantet falske bomber på en militærbase. I tillegg skal han, ifølge britisk forsvar og politi, ha samlet inn informasjon som kan brukes i et terrorangrep.

Khalife ble pågrepet i januar, og fikk sparken fra militæret etter han ble varetektsfengslet. Rettssaken mot ham skal etter planen starte i november.

Khalife satt fengslet ved Storbritannias nest største fengsel, Wandsworth fengsel. Her hadde han jobb i fengselskjøkkenet frem til han rømte.

Klappjakt

Onsdag morgen 6. september ankom en lastebil varemottaket til kjøkkenet.

I det lastebilen forlot området, festet Khalife seg til understellet av lastebilen og rømte fengselet.

Klappjakten på ekssoldaten har involvert minst 150 politibetjenter.

Politiet patruljerer i Chiswick-området. Foto: Jamie Lashmar / AP

Folk i Chiswick-området rapporterte om luftsøk som involverte minst ett politihelikopter fredag ​​kveld til tidlig lørdag morgen, skriver BBC.

Væpnede offiserer og politihunder søkte aktivt i London-forstaden, mens politibåt-patruljer søkte langs Themsen.

Politiet stoppet og gjennomsøkte kjøretøy og ba lokale innbyggere om identifikasjon.

20.000 pund

Politiet lovte 20.000 pund i dusør for informasjon som ville lede til pågripelse av Khalife.

Rømmingen har ført til skjerpet sikkerhet ved flyplasser og havnen i Dover. Politiet mente imidlertid at det ikke var grunn til å tro at Khalife var farlig for folk.

Opposisjonen i landet krever å få vite hvordan rømmingen var mulig og hvorfor det ikke var større sikkerhetsopplegg rundt ham. Regjeringen har lovet å undersøke saken.