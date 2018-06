Politiet i England venter en bølge av vold i hjemmene under Fotball-VM

Forskere ved Lancaster University har undersøkt om VM-kamper påvirker hvor mange som blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Kartleggingen ble gjennomført i den engelske byen Lancashire i 2013, og resultatene viser en sterk økning i antall rapporteringer til politiet om vold i nære relasjoner når England spiller kamper.

Resultatet påvirker

Vold i hjemmene øker med 38 prosent når England taper en kamp. Spiller laget uavgjort eller vinner kampen, øker tilfellene av vold med 26 prosent.

Også dagen etter en kamp øker volden med elleve prosent, viser resultatene.

Det blir meldt om flest tilfeller til politiet i helgene og når laget ryker ut av turneringen.

SE VIDEO: England vant 2-1 mot Tunisia mandag kveld. Det kan ha bidratt til mindre vold i hjemmene i England enn om laget hadde tapt. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: England vant 2-1 mot Tunisia mandag kveld. Det kan ha bidratt til mindre vold i hjemmene i England enn om laget hadde tapt.

Øker beredskapen

Engelsk politi har satt inn flere politibetjenter med spisskompetanse på vold i nære relasjoner mens fotball-VM i Russland pågår.

Resultatene viser at tallene blir mørkere for hver turnering, ifølge The Independent. Studien sammenligner tall fra 2002, 2006, og 2010.

Politiet forbereder seg på enda høyere beredskap under VM-finalen 15. juni, skriver The Independent.

Både politiet og engelske organisasjoner som jobber med å spre kampanjer mot vold i nære relasjoner, har brukt sosiale medier aktivt for å øke oppmerksomheten rundt de høye tallene.

Alkohol og spenning

Alkoholkonsum blir pekt ut som en av grunnene til den økte volden, og blir påpekt i flere av kampanjene på sosiale medier.

Også spenningen som supporterne opplever før, under og etter kampene blir pekt ut som en av årsakene.

– Verdensmesterskapet og andre store sportsarrangementer er ofte assosiert med økning av vold i nære relasjoner på grunn av økt alkoholkonsum og økt spenning, sier den engelske politibetjenten Anne-Marie Salwey til The Independent.